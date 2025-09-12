Helena volta para casa e é surpreendida por Joyce, que lhe pede perdão. As duas se abraçam emocionadas, selando a reconciliação. Enquanto isso, Paula questiona Carlos se ele teria voltado para ela caso não tivesse perdido o bebê, mas ele responde que não. Decidida, Paula arruma as malas e parte para o aeroporto, mas o carro enguiça no caminho. Nesse momento, ela conhece um amigo de Rômulo e os dois se entendem, iniciando uma nova fase juntos.
Na vida de Bianca, a alegria toma conta. Ela experimenta o vestido de noiva e, logo depois, se casa com Daniel. Durante a cerimônia, Soninha pega o buquê e recebe um pedido de casamento de Fábio, reforçando o clima festivo. Xavier, por sua vez, participa de uma rifa, ganha um carro importado e surpreende todos com a virada de sorte. Daniel também aproveita a ocasião para apresentar sua mãe à família de Bianca.
Urbano retorna a Teresópolis, e Dalva aparece para ficar ao seu lado. Já Assunção recebe a notícia de Marcos, seu médico, de que sua paralisia é irreversível, um baque difícil de enfrentar. Olga, em meio às tensões, celebra seus 90 anos de vida, sendo presenteada com a revelação de Helena de que está grávida.
No desfecho, Joyce volta a amamentar e decide seguir a vida ao lado de Caio, consolidando a relação dos dois. Sheila inicia um novo trabalho com crianças, mostrando sinais de mudança e recomeço.
