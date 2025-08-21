Progressão Global na Campanha: Pela primeira vez, a progressão global chegará à Campanha Co-op em Black Ops 7. Resumindo, isso significa que você vai ganhar XP, melhorar suas armas, desbloquear camuflagens e completar desafios durante a Campanha Co-Op, e tudo isso poderá ser levado para os ambientes Multijogador e Zumbis, ou para o Call of Duty: Warzone™ a partir da Temporada 01. Continue lendo para obter mais detalhes na seção “Sistemas Globais” deste blog.
Grande Final em Avalon: No ápice da Campanha Co-Op, os desenvolvedores estão lançando algo ousado, o Grande Final. Não é só uma missão final.
É um Grande Final para a última parte da Campanha: uma experiência totalmente nova e reproduzível em que você e seu esquadrão precisarão sobreviver a adversidades avassaladoras, se adaptar à pressão e quebrar as regras do que você pensava que uma campanha de Black Ops poderia ser.
Cada partida é um novo passo na sua jornada de poder enquanto você utiliza as habilidades personalizadas que desbloqueou e encara desafios inesperados. E aqui, toda a Avalon se abre. Essa é a sua chance de explorar o mundo além da missão. Você nunca viu nada parecido em uma Campanha do Call of Duty antes.
Classificação de Combate do Operador: Quando você chega em Avalon, pode escolher entre Operadores além dos quatro integrantes da equipe JSOC de David Mason. Uma inovação fundamental permite que cada Operador tenha a habilidade de evoluir usando sua Classificação de Combate. Tudo o que você faz em Avalon concede progresso para sua Classificação de Combate e, ao alcançar um novo nível, você fará uma escolha de como aprimorar seu operador:
Ao longo da jornada, há dois tipos de aprimoramentos: melhorias de potência e habilidades. Melhorias de potência aumentam estatísticas como Saúde, Blindagem, Mobilidade e Dano. As Habilidades são aprimoramentos semelhantes a Vantagens que se especializam em faixas em torno de uma função específica. Essas faixas de habilidade fornecem um nível de personalização exclusivo nunca antes visto na Campanha.
Armamentos do Grande Final: Em Avalon, os Armamentos da Campanha e a seleção de Operador ficam disponíveis, permitindo que você traga habilidades desbloqueadas da Campanha junto com qualquer arma principal, secundária e arma corpo a corpo para Avalon, além de manter Equipamento e Armas com as quais você escapou com sucesso em uma seção especial de “Aquisição de Campo” do seu Armamento. Mas se seu esquadrão for eliminado, você volta à estaca zero… incluindo sua Classificação de Combate.
A Campanha Co-Op do Black Ops 7 oferece uma história ousada e alucinante centrada em David Mason e sua equipe, e uma jornada profundamente pessoal sobre medo, controle e consequências. Projetada para jogar solo ou em modo cooperativo, esta Campanha te coloca diante de uma ameaça que exige sua atenção, desafia suas expectativas e te lembra exatamente por que as histórias Black Ops são tão únicas.