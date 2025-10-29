Roma é o mandante da partida (Foto: Arte NSC Total)

Roma x Parma se enfrentam na quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Italiano (Série A). A bola rola às 14h30min (horário de Brasília), no Stadio Olimpico, em Roma.

Onde assistir Roma x Parma ao vivo

A partida entre Roma x Parma terá transmissão ao vivo e com imagens exclusivas pelo serviço de streaming Disney+ e pelo canal ESPN. (verifique a disponibilidade na sua região e operadora).

Qual o horário e data de Roma x Parma?

O confronto está marcado para a tarde desta quarta-feira, 29 de outubro de 2025. O pontapé inicial será às 14h30min (horário de Brasília).

O jogo será realizado no Stadio Olimpico, localizado em Roma, na Itália.

Situação e classificação na Série A

As duas equipes chegam para o duelo da 9ª rodada em posições distintas.

A Roma ocupa a 3ª colocação da Seria A, somando 18 pontos em oito jogos (seis vitórias e duas derrotas). O time de Roma vem de uma vitória por 1 a 0 contra a Sassuolo, jogando fora de casa.

O Parma está no 15º lugar, com sete pontos em oito jogos (uma vitória, quatro empates e três derrotas). A equipe vem de um empate contra o Como, por 0 a 0, atuando em casa.

Prováveis escalações de Roma x Parma para a Série A

Provável escalação da Roma: Svilar; Celik, Mancini e Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Pellegrini e Tsimikas; Soulé e Paulo Dybala.

Provável escalação do Parma: Suzuki; Delprato, Circati e Valenti; Lövik, O. Sorensen, Keita, Bernabé e Britschgi; Pellegrino e Cutrone.

Ficha Técnica: Roma x Parma

  • Confronto: Roma x Parma
  • Data: Quarta-feira, 29 de outubro de 2025
  • Horário: 14h30min (de Brasília)
  • Local: Stadio Olimpico, em Roma, na Itália
  • Onde assistir: Disney+ e ESPN
  • Competição: Campeonato Italiano – Série A (9ª Rodada)

