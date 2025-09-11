Romário foi entrevistado por Fred Bruno e André Balada e teve um arquivo resgatado em que foi desmentido por ele mesmo. Os apresentadores rapidamente mudaram de assunto e caminharam para o fim do programa Panela SporTV, que também foi ao ar na Ge TV.
Fred Bruno inicialmente chamaria um VT com aspas do ex-jogador na intenção dele explicar, mas o material travou. “Era Deus”, entregou o apresentador. Rapidamente, Romário pediu a palavra: “Eu quero esclarecer essa parada. Flamengo e Botafogo, final do Carioca, eu tinha feito três gols e o Flamengo ganhou a Taça Guanabara. Era centenário do Flamengo, tinha voltado do Barcelona pra jogar no Flamengo e tal. E aí os caras me perguntaram: ‘E aí, o que você tem pra dizer?'”. Ele deu sua versão, que foi rapidamente desmentida na sequência:
“‘No Rio de Janeiro, rei tem um monte, mas Deus só tem um’. Quando eu falei Deus só tem um, me pegaram e me tiraram. Mas o final da frase era o seguinte: ‘Deus só tem um, que lá de cima, eu sou o que mais tenho fé nele. Por isso que as coisas acontecem comigo’. Eu já falei isso uma vez e tô tendo agora a oportunidade de falar ao vivo. O final da frase eu não consegui falar porque quando eu ia falar o cara me carregou. Então ficou com esse negócio de Deus… Mas, Deus tá lá (apontando pra cima) e não existe nada mais que aquilo.”
Romário não explicou frase
Quando Romário terminou de relembrar o momento que aconteceu em 1995, Fred Bruno chamou o vídeo: “Então vamos ver como foi essa fala de Romário”. E ela contrastou com o que o craque disse:
“Rei tem dois, três, quatro, cinco. Mas Deus agora eles sabem quem é. É o Romário. Sou o Deus, eles sabem disso e tem que me respeitar.”
Romário em VT resgatado
A câmera voltou para Romário, que não esboçou nenhuma palavra. “Tá aí. Foi desse jeito”, disse Fred. “E tá chegando gente”, desconversou André Balada, apontando para o céu. “Tá parecendo jogo da NFL, o pessoal chegando de helicóptero”, encerrou Fred.
Veja o vídeo: