Uma caminhonete Chevrolet S-10 que era utilizada como batedor durante o transporte de uma grande quantidade de maconha foi apreendida no Bairro Santa Felicidade, em Cascavel.
O veículo acompanhava uma caminhonete Mitsubishi L200 que estava carregada com diversos fardos de maconha. A droga foi apreendida durante perseguição que começou na BR-277 e terminou no Bairro XIV de Novembro.
Já a caminhonete usada como batedor foi localizada na esquina das Ruas Capitão Danilo Paladini e Cabo José Hermito de Sá.
Nas duas ocasiões, os motoristas abandonaram os veículos e conseguiram fugir. As equipes policiais seguem fazendo buscas. Denúncias dos suspeitos devem ser repassadas pelos telefones 190, 197 e 153.