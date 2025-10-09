Sacramento Kings e Toronto Raptors se enfrentam nesta quarta-feira, 8 de outubro, às 23h (horário de Brasília), no Golden 1 Center, em Sacramento, pela 2ª rodada da pré-temporada da NBA 2025/26. O Sacramento Kings, jogando em casa diante de sua torcida, busca estrear com o pé direito na pré-temporada e começar os preparativos para a temporada regular com confiança. Já o Toronto Raptors, que perdeu na estreia, tenta se recuperar atuando fora de casa, em busca de ritmo e maior entrosamento para a sequência da campanha.
Onde assistir ao vivo:
- NBA League Pass (streaming)
Horário e local do jogo:
- Data: 08/10/2025
- Horário: 23h (de Brasília)
- Local: Golden 1 Center, Sacramento,,Estados Unidos
Situação das equipes na Temporada:
O Sacramento Kings, jogando em casa diante de sua torcida, busca conquistar a vitória no início dos preparativos para a temporada regular. A equipe aposta nos experientes DeMar DeRozan e Dennis Schröder para liderar o elenco na missão de garantir uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste.
O Toronto Raptors vem de derrota na estreia da pré-temporada e busca encaixar o time para conquistar a primeira vitória nos preparativos para a temporada regular.
Ficha técnica da partida:
- Competição: pré-temporada da NBA 2025/26
- Rodada: 2ª
- Estádio: Golden 1 Center
- Data e horário: 08/10/2025, às 23h (de Brasília)
- Transmissão: NBA League Pass
- Árbitro: Scott Foster
Escalações prováveis:
Sacramento Kings: Dennis Schröder, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Keegan Murray, Domantas Sabonis. Técnico: Mike Brown.
Toronto Raptors: Immanuel Quickley, Brandon Ingram, RJ Barrett, Scottie Barnes, Jakob Pöltl. Técnico: Darko Rajaković.
Expectativas para a partida:
O Sacramento Kings estreia na pré-temporada diante de sua torcida e quer começar os preparativos para a temporada regular com uma vitória. A equipe aposta na experiência de DeMar DeRozan e Dennis Schröder para liderar o elenco e buscar uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste. Jogando em casa, os Kings esperam construir entrosamento e ritmo desde o início, mirando uma campanha sólida em 2025/26. Do outro lado, o Toronto Raptors entra em quadra após derrota na estreia da pré-temporada e busca reagir. A equipe canadense quer aproveitar o confronto fora de casa para ajustar o elenco, encontrar consistência e fortalecer a base para a temporada regular. Com um grupo em reformulação, os Raptors esperam evoluir jogo a jogo e voltar a ser competitivos na Conferência Leste.