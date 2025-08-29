Para celebrar o Dia do Gamer, que acontece nesta sexta-feira, 29, a Sadia oferecerá Hot Pockets de graça
Após lançar uma linha de produtos exclusivos inspirados em League of Legends (LOL), jogo da Riot Games, a Sadia reforça sua conexão com os gamers brasileiros, ao lançar uma série de ações para o Dia do Gamer, celebrado nesta sexta-feira, 29.
A primeira iniciativa é a “Game Office”, na qual, a partir desta quinta-feira, 28, a Sadia liberará samplings de Hot Pockets, da linha em parceria com LoL, para alguns seguidores.
A dinâmica funcionará da seguinte maneira: a marca publicará enigmas inspirados no universo gamer em seu perfil no X e quem acertar as repostas receberá um cupom para ganhar um Hot Pocket de graça em casa, por meio de uma parceria com o iFood.
Mariana Freitas, brand marketing manager da Sadia na BRF, revela que a ideia para a ação veio da Africa Creative, agência da companhia, ao observar que sexta-feira, dia em que cairá o Dia do Gamer, continua sendo um dos dias mais comuns entre os home offices da população brasileira. “A ideia principal é que você curta o dia do ‘Game Office’ sem você se preocupar com nada, a alimentação ali já está garantida”, complementa.
No Dia do Gamer, de fato, a Sadia também promoverá cerca de 19 lives para quem curte assistir além de jogar. As lives serão transmitidas por influenciadores parceiros da marca, entre eles Ilha das Lendas, Lactea, Yoda e Lucas Vinícius. A marca ainda levará a comunicação do Dia do Gamer para pontos de venda parceiros: todas as lojas do Pão de Açúcar e Nordestão.
Outra iniciativa da marca para o Dia do Gamer será a “S+ dá ban na sua fome”, na qual se apropriará do S+ (a melhor nota de LoL), e enviará um troféu com o S+ de Sadia para que o público comece a associar os produtos da marca ao mote “S+ dá ban na sua fome”.
O S+ valerá benefícios reais para os gamers e quem conquistar a pontuação no LoL, poderá postar um print nas redes sociais marcando a Sadia e #SeuGamePedeSadia para receber um cupom por DM para retirar produtos da marca no iFood.
Sadia cria linha inspirada em League of Legends
Com as ações, a Sadia pretende também conseguir awareness quanto fidelização. “Víamos que, mesmo sem estar participando formalmente desse universo, a Sadia já aparecia como solução de alimentação preferida dos gamers. Então, esperamos que esse resultado cresça e as pesquisas devem indicar um crescimento de Sadia como marca amada dentro desse universo”, projeta Luciana Bülau, gerente executiva da marca.
Jornada de longo prazo
A jornada da Sadia nos games começou há aproximadamente dois anos, porém, ganhou força de fato, em abril deste ano, ao anunciar o patrocínio do principal campeonato de League of Legends da região, a LTA Sul (antigo CBLOL), que contempla times do Brasil e América do Sul, realizado pela Riot Games.
“Vimos na parceria com a Riot Games, através do League of Legends, uma oportunidade muito legal, de um jogo que é multigeracional, que já tem uma perenidade de base de fãs e já vem por muitos anos como um jogo de sucesso, além de uma estrutura super profissionalizada da Riot para nos atender e nos guiar nesse universo”, diz Luciana.
Ao longo desses dois anos, a Sadia também formou um comitê de games, composto por gamers da BRF, do mercado e Africa Creative. “Esse comitê é responsável por olhar cada texto, cada post, embalagem, tudo da nossa campanha para ela nascer realmente verdadeira”, destaca Luciana.
Esse comitê também é responsável por trazer diversos insights para a marca, como o de que, por não terem pausas, os gamers precisam de alimentos super práticos e rápidos de fazer. Luciana enfatiza ainda que do insight de que os gamers não gostam de muita sujeira, o que fez a marca pensar em trazer os Hot Bowls para essa comunidade.
“Tem muita coisa bacana que a Sadia vai trazer, não só em campanhas, em parcerias, mas também em portfólio e tudo mais. A ideia é só acelerar. Temos muita coisa no pipeline para 2026”, adianta a gerente executiva da marca.