A apuração das apostas vencedoras ainda está em andamento, e o resultado oficial, com a divisão dos prêmios entre os ganhadores, será divulgado nas próximas horas no site das Loterias Caixa.
Confira os números sorteados pela Lotomania 2835
- As dezenas sorteadas foram: 29 – 88 – 07 – 27 – 49 – 66 – 75 – 40 – 98 – 81 – 92 – 24 – 33 – 08 – 46 – 68 – 82 – 86 – 50 – 99
A Lotomania premia não apenas quem acerta os 20 números sorteados, mas também quem acerta 19, 18, 17, 16, 15 ou até mesmo nenhum número (0 acertos). Por isso, é importante conferir o bilhete nos canais oficiais para saber se você foi um dos contemplados.
Como jogar na Lotomania?
A Lotomania é uma das modalidades mais inusitada entre as loterias da Caixa. Nela, o apostador seleciona 50 números, entre os 100 disponíveis no volante e, em cada concurso, são sorteados 20 números, e o prêmio principal vai para quem acertar todos.
O valor da aposta é único, com um custo de R$ 3,00. Assim, é possível realizar apostas simples, mas há outras maneiras de participar:
- Surpresinha: o sistema escolhe os 50 números automaticamente;
- Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos;
- Aposta-Espelho: cria uma nova aposta com os 50 números não escolhidos na aposta original.
Quando são os sorteios da Lotomania?
Os sorteios acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 20h (horário de Brasília). Os palpites podem ser registrados até às 19h do dia do sorteio, pelos seguintes canais:
Lembrando que apenas maiores de 18 anos podem participar das apostas como a Lotomania, conforme determina a legislação brasileira. Menores são proibidos por lei de jogar ou receber prêmios de loterias.
Colaborou: Gabriele Faustino.
