Saiba quais serão as próximas novelas das seis, das sete e das nove da Globo

A próxima trinca de novelas inéditas da Globo já está definida. Recentemente, a emissora bateu o martelo e aprovou a próxima trama a ocupar a faixa das seis; as produções das sete e das nove tinham sido definidas anteriormente.
Confira os detalhes:
Qual será a próxima novela das seis da Globo?
Atual ocupante da faixa das seis, Êta Mundo Melhor ficará no ar, se nada mudar, até o dia 27 de fevereiro de 2026, ultrapassando a barreira dos 200 capítulos.
A substituta será A Nobreza do Amor, título ainda provisório, que será escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., responsáveis por Amor Perfeito (2023). A trama deverá estrear no dia 2 de março de 2026 e contar com 185 capítulos, ficando no ar até o início de outubro do ano que vem.
De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a novela vai começar com uma grande confusão política num reino fictício da África. Após a deposição da rainha, ela vai fugir junto com a filha para o Brasil, se fixando no interior de Pernambuco. A princesa vai se apaixonar por um trabalhador rural e esse romance será o eixo central da obra.
Dois importantes nomes já foram definidos: Duda Santos será a protagonista e Lázaro Ramos será o vilão; Taís Araújo teria recusado o papel de rainha, pois pretende dar um tempo das novelas após Vale Tudo.
A direção será de Gustavo Fernández, que trabalhou em Pantanal (2022) e Renascer (2024).
Qual será a próxima novela das sete da Globo?
Na faixa das sete, Dona de Mim está prevista para terminar no dia 10 de janeiro de 2026, depois de 220 capítulos – será a produção mais longa do horário nos últimos 16 anos.
O lugar da obra de Rosane Svartman será ocupado por Coração Acelerado, de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, que tem previsão de estreia para 12 de janeiro de 2026.
Ambientada no universo da música sertaneja, a novela mostrará a trajetória de duas jovens que sonham em conquistar o estrelato. Agrado Garcia (Isadora Cruz) e Manuela Rasa (Gabz) formam uma dupla que enfrenta rivalidades, bastidores conturbados e disputas de poder em um cenário dominado por interesses econômicos e digitais.
Além das protagonistas, também estarão na trama nomes como Filipe Bragança, Isabella Drummond, Leandra Leal, Lázaro Ramos e Marcos Caruso, entre outros.
Qual será a próxima novela das nove da Globo?
A primeira das atuais três novelas inéditas da Globo a terminar será Vale Tudo, que terá seu desfecho exibido no dia 17 de outubro, totalizando 173 capítulos.
A substituta será Três Graças, que marcará a volta de Aguinaldo Silva à emissora após o fiasco de O Sétimo Guardião (2018). Três Graças vai estrear no dia 20 de outubro, com previsão de 179 capítulos.
O enredo se passa numa São Paulo contrastante, centrado em Gerluce (Sophie Charlotte), filha e mãe solo, que vive numa comunidade e cuida da mãe idosa. Ela enfrenta injustiças sociais e se depara com um esquema de falsificação de remédios liderado por Arminda (Grazi Massafera) e seu amante Santiago Ferrette (Murilo Benício), que afeta diretamente a saúde de moradores da comunidade, inclusive de sua própria mãe, Lígia (Dira Paes).
Gerluce descobre que sua filha adolescente Joélly (Alana Cabral) também está grávida; ela tentará evitar que Joélly desista de sonhos da mesma forma que Gerluce foi obrigada a abrir mão dos dela.
Além disso, haverá personagens LGBT+ em destaque, como o casal composto por Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis), que criaram uma filha adotiva, Maggye (Mell Muzzillo), além de um relacionamento cis-trans entre Leonardo (Pedro Novaes) e Viviane (Gabriela Loran).
Outros nomes que completam o elenco incluem: Arlete Salles, Marcos Palmeira, Andreia Horta, Romulo Estrela, Gabriela Medvedovski, Pedro Novaes, Barbara Reis, Juliano Cazarré, Alanis Guillen, Fernanda Vasconcellos, Amaury Lorenzo, Daphne Bozaski, Leandro Lima, Paulo Mendes, Luiza Rosa, Xamã, Belo, entre outros. A direção artística está a cargo de Luiz Henrique Rios.