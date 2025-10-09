Thais Carla, dançarina e influenciadora digital, surpreendeu ao compartilhar novos detalhes sobre sua perda de peso. A estrela se submeteu à cirurgia bariátrica há aproximadamente cinco meses e já conseguiu perder bastante peso.
Segundo o Jornal Extra, ela revelou que já eliminou 70 kg. Assim, ela passou dos 200 kg, que foi o pico antes da cirurgia, para os 130 kg, que é seu peso atual.
Agora, o objetivo dela é seguir emagrecendo para perder mais 40 kg. Ela já chegou a usar o manequim 66 e, atualmente, está no 54.
Recentemente, Thais Carla voltou a fazer aulas de balé ao se sentir mais disposta depois do emagrecimento e ela viu mais mudanças em sua rotina por causa do peso mais baixo.
“A mudança que vocês veem por fora não é nada perto da revolução que aconteceu aqui dentro. Recuperei a liberdade de fazer coisas simples que tinha perdido, como andar de bicicleta sem dor ou correr com minhas filhas até perder o fôlego (o delas, porque o meu está sobrando),” afirmou.
E completou: “É claro que com uma mudança assim vêm os comentários. Confesso que até eu mesma duvidei de mim no começo. ‘Será que esse novo caminho vai dar certo e eu vou conseguir manter minha saúde em dia?’. Para o azar de quem duvidou, eu estou conseguindo. A obesidade vai além do número da balança. É sobre qualidade de vida“.