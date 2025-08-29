Setembro é um mês marcante para o Brasil, não pela quantidade de datas comemorativas, mas pela relevância delas. Especialmente pelo dia 7 de setembro, que celebra a Independência do Brasil – feriado nacional de grande simbolismo.

A data neste ano cairá em um domingo e deverá ser marcada por mobilização popular. Apoiadores de Lula e Bolsonaro ocupam as redes sociais convocando para o 7 de setembro, quando a mobilização ganhará as ruas. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com início marcado para 2 de setembro, deve impulsionar os atos.

Além disso, setembro traz outras celebrações históricas importantes, como a Emancipação Política de Alagoas e o Dia do Gaúcho, que relembra o início da Revolução Farroupilha.

7 de setembro: o principal feriado do mês, que reconhece a Independência do Brasil

O Brasil se prepara para celebrar sua data cívica mais importante, o 7 de setembro: o Dia da Independência, que em 2025 cairá em um domingo.

A conquista da independência é resultado de uma série de fatores, como os conflitos de interesse entre a Coroa portuguesa e as elites locais, a influência de movimentos liberais no cenário internacional e, sobretudo, a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808.

Foi nesse contexto que, em 7 de setembro de 1822, D. Pedro I proclamou a independência, em um gesto que se consagrou na memória coletiva pelo célebre grito “Independência ou morte!”. Apesar de dúvidas históricas sobre o local exato do ato, ele marcou o rompimento definitivo com o domínio português e consolidou o nascimento de uma nação soberana.

Desde então, a data é reconhecida oficialmente como feriado nacional, conforme estabelecem as leis nº 662/1949 e nº 10.607/2002.

Quais outras datas comemorativas são celebradas em setembro?

Em setembro ainda existem dias dedicados a diferentes profissões e também datas que relembram momentos decisivos da história do Brasil – especialmente em Alagoas e no Rio Grande do Sul –, tornando o período ainda mais significativo.

Também será feriado em Curitiba, em 8 de Setembro, devido ao Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Ao contrário de boa parte dos municípios brasileiros, que transformaram seus aniversários em feriados locais, a capital paranaense decidiu parar somente no dia de sua padroeira — e na sequência do feriado do Dia da Independência.

Confira a lista completa de comemorações:

1º de setembro

  • Dia do Profissional de Educação Física;
  • Dia da Bailarina;
  • Dia Nacional do Endocrinologista.

3 de setembro

  • Dia do Biólogo;
  • Dia do Guarda Civil;
  • Dia das Organizações Populares.

5 de setembro

  • Dia da Amazônia;
  • Dia do Irmão;
  • Dia Internacional da Caridade.

7 de setembro

Dia da Independência do Brasil – feriado nacional.

Comemoração do 7 de Setembro.Desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios, em 2024. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom | Agência Brasil)

8 de setembro

  • Dia Mundial da Alfabetização;
  • Dia Internacional do Jornalista;
  • Dia Mundial da Fisioterapia;
  • Nossa Senhora da Natividade;
  • Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.

9 de setembro

  • Dia do Administrador;
  • Dia do Médico Veterinário.

10 de setembro

• Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

13 de setembro

  • Dia Mundial do Agrônomo;
  • Dia do Programador.

15 de setembro

  • Dia do Cliente;
  • Dia Internacional da Democracia.

16 de setembro

  • Emancipação Política de Alagoas – feriado estadual em Alagoas.

20 de setembro

  • Revolução Farroupilha ou Dia do Gaúcho – feriado estadual no Rio Grande do Sul;
  • Dia do Funcionário Municipal;
  • Dia do Engenheiro Químico.

22 de setembro

  • Dia do Contador;
  • Dia Mundial sem Carro;
  • Dia Nacional do Atleta Paralímpico.

27 de setembro

  • Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos;
  • Dia Mundial do Turismo;
  • Dia de São Cosme e de São Damião.

