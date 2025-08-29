Setembro é um mês marcante para o Brasil, não pela quantidade de datas comemorativas, mas pela relevância delas. Especialmente pelo dia 7 de setembro, que celebra a Independência do Brasil – feriado nacional de grande simbolismo.
A data neste ano cairá em um domingo e deverá ser marcada por mobilização popular. Apoiadores de Lula e Bolsonaro ocupam as redes sociais convocando para o 7 de setembro, quando a mobilização ganhará as ruas. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com início marcado para 2 de setembro, deve impulsionar os atos.
Além disso, setembro traz outras celebrações históricas importantes, como a Emancipação Política de Alagoas e o Dia do Gaúcho, que relembra o início da Revolução Farroupilha.
VEJA TAMBÉM:
7 de setembro: o principal feriado do mês, que reconhece a Independência do Brasil
O Brasil se prepara para celebrar sua data cívica mais importante, o 7 de setembro: o Dia da Independência, que em 2025 cairá em um domingo.
A conquista da independência é resultado de uma série de fatores, como os conflitos de interesse entre a Coroa portuguesa e as elites locais, a influência de movimentos liberais no cenário internacional e, sobretudo, a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808.
Foi nesse contexto que, em 7 de setembro de 1822, D. Pedro I proclamou a independência, em um gesto que se consagrou na memória coletiva pelo célebre grito “Independência ou morte!”. Apesar de dúvidas históricas sobre o local exato do ato, ele marcou o rompimento definitivo com o domínio português e consolidou o nascimento de uma nação soberana.
Desde então, a data é reconhecida oficialmente como feriado nacional, conforme estabelecem as leis nº 662/1949 e nº 10.607/2002.
Quais outras datas comemorativas são celebradas em setembro?
Em setembro ainda existem dias dedicados a diferentes profissões e também datas que relembram momentos decisivos da história do Brasil – especialmente em Alagoas e no Rio Grande do Sul –, tornando o período ainda mais significativo.
Também será feriado em Curitiba, em 8 de Setembro, devido ao Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Ao contrário de boa parte dos municípios brasileiros, que transformaram seus aniversários em feriados locais, a capital paranaense decidiu parar somente no dia de sua padroeira — e na sequência do feriado do Dia da Independência.
Confira a lista completa de comemorações:
1º de setembro
- Dia do Profissional de Educação Física;
- Dia da Bailarina;
- Dia Nacional do Endocrinologista.
3 de setembro
- Dia do Biólogo;
- Dia do Guarda Civil;
- Dia das Organizações Populares.
5 de setembro
- Dia da Amazônia;
- Dia do Irmão;
- Dia Internacional da Caridade.
7 de setembro
• Dia da Independência do Brasil – feriado nacional.
8 de setembro
- Dia Mundial da Alfabetização;
- Dia Internacional do Jornalista;
- Dia Mundial da Fisioterapia;
- Nossa Senhora da Natividade;
- Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.
9 de setembro
- Dia do Administrador;
- Dia do Médico Veterinário.
10 de setembro
• Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
13 de setembro
- Dia Mundial do Agrônomo;
- Dia do Programador.
15 de setembro
- Dia do Cliente;
- Dia Internacional da Democracia.
16 de setembro
- Emancipação Política de Alagoas – feriado estadual em Alagoas.
20 de setembro
- Revolução Farroupilha ou Dia do Gaúcho – feriado estadual no Rio Grande do Sul;
- Dia do Funcionário Municipal;
- Dia do Engenheiro Químico.
22 de setembro
- Dia do Contador;
- Dia Mundial sem Carro;
- Dia Nacional do Atleta Paralímpico.
27 de setembro
- Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos;
- Dia Mundial do Turismo;
- Dia de São Cosme e de São Damião.
*Este texto compilou dados utilizando a ferramenta Google NotebookLM.