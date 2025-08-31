Desde que Catia Fonseca deixou a Band, em junho deste ano, a relação entre a ex-funcionária e o antigo emprego vem se desgastando. Agora, apresentadora e emissora travam uma batalha judicial para solucionar complicações em relação ao contrato, que encerraria somente em 2028. À Justiça, a defesa de Catia, que apresentava o Melhor da Tarde, afirma que a Band não lhe dava condições adequadas ao trabalho, configurando quebra de cláusulas contratuais. Além disso, ela diz que a emissora lhe deve dinheiro, valores que chegariam a 1 milhão de reais.
O Grupo Bandeirantes, por sua vez, alega que a ex-funcionária não comunicou sua saída com 30 dias de antecedência, o que implicaria em uma multa à apresentadora, como estipulado no acordo inicial. A Band até tentou reduzir o valor da penalidade em uma negociação amigável, mas não teve sucesso. Em junho, Fonseca anunciou sua despedida durante o programa que apresentava. Na mesma noite, utilizou as redes sociais para afirmar que não voltaria ao estúdio.
À coluna GENTE, os advogados de Catia Fonseca disse que as informações sobre uma suposta contenda “não condizem com a realidade dos fatos”. “Esclarecemos que não há a promoção de nenhum processo neste momento contra a emissora e nem temos notícia de processo da emissora contra sua ex-apresentadora. Os valores mencionados nas informações divulgadas também parecem aleatórios, o que evidencia um vazamento de fonte não fidedigna”, afirma a nota.