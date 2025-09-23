Novidades, concurseiros! O edital CDC foi publicado.  A Companhia Docas do Ceará – CDC  irá ofertar 45 vagas + 28 CR para cargos de níveis técnico e superior.

Os interessados podem-se inscrever no site da banca Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA (IADE), entre os dias 03 a 17 de outubro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

As remunerações variam de R$ 8.458,87 a R$ 14.429,02, conforme cargo escolhido e nível de escolaridade.

A prova objetiva está marcada para o dia 23 de novembro de 2025.

Edital CDC: situação atual

Histórico do concurso:

  • Edital publicado: 23/09/25;
  • Banca definida: 18/08/25.

Edital CDC: remuneração e benefícios

As remunerações variam de R$ 8.458,87 a R$ 14.429,02, conforme cargo escolhido.

Especialidade Total Imediatas Total CR Total Geral Salário Base Inicial (R$) Adic. Risco (40%) Salário Bruto (R$)
Administrador 14 7 21 6.233,98 2.493,59 8.727,57
Advogado 6 3 9 6.233,98 2.493,59 8.727,57
Analista de Sistemas/Desenvolvimento 3 2 5 6.233,98 2.493,59 8.727,57
Analista de Sistemas/Infraestrutura 2 2 4 6.233,98 2.493,59 8.727,57
Contador 5 3 8 6.233,98 2.493,59 8.727,57
Economista 4 2 6 6.233,98 2.493,59 8.727,57
Engenheiro Civil * 6 3 9 10.306,44 4.122,58 14.429,02
Engenheiro Elétrico * 2 2 4 10.306,44 4.122,58 14.429,02
Engenheiro Mecânico * 1 2 3 10.306,44 4.122,58 14.429,02
Médico do Trabalho * 2 2 4 6.042,05 2.416,82 8.458,87
Total 45 28 73

Vale ressaltar que os salários iniciais de Engenheiros, Químicos, Arquitetos, Agrônomos e Médicos Veterinários devem observar o piso salarial definido em lei.

Edital CDC: inscrições

Os candidatos interessados podem-se inscrever no site da banca Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA (IADE), entre os dias 03 a 17 de outubro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

A solicitação de isenção da taxa de inscrição deverá ser feita entre os dias 03 a 07 de outubro de 2025, com o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, disponível no endereço eletrônico https://concursos.iade.org.br.

Edital CDC: cargos e vagas

O certame ofertará 45 vagas imediatas, além de 28 vagas para a formação de cadastro de reserva.

Especialidade Vagas Imediatas PP Vagas Imediatas I Vagas Imediatas Q Vagas Imediatas PcD Vagas Imediatas AC Total Imediatas Cadastro Reserva PP Cadastro Reserva AC Total CR Total Geral
Administrador 4 1 1 1 7 14 7 7 21
Advogado 2 1 1 2 6 1 3 3 9
Analista de Sistemas/Desenvolvimento 1 2 3 1 2 5
Analista de Sistemas/Infraestrutura 2 2 1 1 2 4
Contador 1 1 3 5 1 2 3 8
Economista 1 3 4 1 2 6
Engenheiro Civil * 2 1 1 2 6 1 3 3 9
Engenheiro Elétrico * 2 2 1 1 2 4
Engenheiro Mecânico * 1 1 1 1 2 3
Médico do Trabalho * 2 2 1 1 2 4
Total 11 2 2 4 26 45 7 21 28 73

Edital CDC: conheça as etapas do concurso

Conheça as etapas do Concurso CDC, abaixo:

Prova objetiva do Concurso CDC

A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Cada questão terá 4 alternativas, das quais apenas uma estará correta.

A prova objetiva está marcada para o dia 23 de novembro de 2025.

Disciplinas

Componente Questões Pontuação por questão Total
Conhecimentos Gerais 40 1 40
Língua Portuguesa 10 1 10
Matemática e Raciocínio Lógico 10 1 10
Legislação Específica 10 1 10
Administração Pública e Ética 5 1 5
Atualidades 5 1 5
Conhecimentos Específicos* 20 3 60
Total 60 100

Avaliação de Títulos

A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será realizada para todas as
especialidades do cargo de Analista Portuário.

Confira os títulos aceitos na tabela abaixo:

Descrição Pontos Pontuação Máxima
Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do cargo a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado na área do cargo a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar. 15 (por título) 15
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do cargo a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado na área do cargo a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar. 10 (por título) 10
Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área do cargo a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização na área do cargo a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar. 7,5 (por título) 15
Certificado de curso em nível técnico, com carga horária entre 800 a 1200 h/a na área do cargo a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de curso em nível de técnico na área do cargo a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar. 7,5 (por título) 15
Certificado de curso de capacitação relacionado à especialidade pretendida, com carga horária mínima de 40h, na área portuária ou correlata. 5,0 (por curso) 15
Experiência profissional específica e técnica na área do cargo a que concorre, atestado por documento autêntico e idôneo, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. 2,5 (por ano) 10
Experiência profissional específica e técnica com atuação comprovada em atividades diretamente ligadas ao setor portuário, atestado ou declaração por documento autêntico e idôneo, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. 10 (por ano) 20
100,00

Resumo do Edital CDC

