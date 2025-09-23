Novidades, concurseiros! O edital CDC foi publicado. A Companhia Docas do Ceará – CDC irá ofertar 45 vagas + 28 CR para cargos de níveis técnico e superior.
Os interessados podem-se inscrever no site da banca Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA (IADE), entre os dias 03 a 17 de outubro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 120,00.
As remunerações variam de R$ 8.458,87 a R$ 14.429,02, conforme cargo escolhido e nível de escolaridade.
A prova objetiva está marcada para o dia 23 de novembro de 2025.
Edital CDC: situação atual
Histórico do concurso:
- Edital publicado: 23/09/25;
- Banca definida: 18/08/25.
Edital CDC: remuneração e benefícios
As remunerações variam de R$ 8.458,87 a R$ 14.429,02, conforme cargo escolhido.
|Especialidade
|Total Imediatas
|Total CR
|Total Geral
|Salário Base Inicial (R$)
|Adic. Risco (40%)
|Salário Bruto (R$)
|Administrador
|14
|7
|21
|6.233,98
|2.493,59
|8.727,57
|Advogado
|6
|3
|9
|6.233,98
|2.493,59
|8.727,57
|Analista de Sistemas/Desenvolvimento
|3
|2
|5
|6.233,98
|2.493,59
|8.727,57
|Analista de Sistemas/Infraestrutura
|2
|2
|4
|6.233,98
|2.493,59
|8.727,57
|Contador
|5
|3
|8
|6.233,98
|2.493,59
|8.727,57
|Economista
|4
|2
|6
|6.233,98
|2.493,59
|8.727,57
|Engenheiro Civil *
|6
|3
|9
|10.306,44
|4.122,58
|14.429,02
|Engenheiro Elétrico *
|2
|2
|4
|10.306,44
|4.122,58
|14.429,02
|Engenheiro Mecânico *
|1
|2
|3
|10.306,44
|4.122,58
|14.429,02
|Médico do Trabalho *
|2
|2
|4
|6.042,05
|2.416,82
|8.458,87
|Total
|45
|28
|73
|–
|–
|–
Vale ressaltar que os salários iniciais de Engenheiros, Químicos, Arquitetos, Agrônomos e Médicos Veterinários devem observar o piso salarial definido em lei.
Edital CDC: inscrições
Os candidatos interessados podem-se inscrever no site da banca Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA (IADE), entre os dias 03 a 17 de outubro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 120,00.
A solicitação de isenção da taxa de inscrição deverá ser feita entre os dias 03 a 07 de outubro de 2025, com o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, disponível no endereço eletrônico https://concursos.iade.org.br.
Edital CDC: cargos e vagas
O certame ofertará 45 vagas imediatas, além de 28 vagas para a formação de cadastro de reserva.
|Especialidade
|Vagas Imediatas PP
|Vagas Imediatas I
|Vagas Imediatas Q
|Vagas Imediatas PcD
|Vagas Imediatas AC
|Total Imediatas
|Cadastro Reserva PP
|Cadastro Reserva AC
|Total CR
|Total Geral
|Administrador
|4
|1
|1
|1
|7
|14
|–
|7
|7
|21
|Advogado
|2
|1
|–
|1
|2
|6
|1
|3
|3
|9
|Analista de Sistemas/Desenvolvimento
|1
|–
|–
|–
|2
|3
|–
|1
|2
|5
|Analista de Sistemas/Infraestrutura
|–
|–
|–
|–
|2
|2
|1
|1
|2
|4
|Contador
|1
|–
|–
|1
|3
|5
|1
|2
|3
|8
|Economista
|1
|–
|–
|–
|3
|4
|–
|1
|2
|6
|Engenheiro Civil *
|2
|–
|1
|1
|2
|6
|1
|3
|3
|9
|Engenheiro Elétrico *
|–
|–
|–
|–
|2
|2
|1
|1
|2
|4
|Engenheiro Mecânico *
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|1
|2
|3
|Médico do Trabalho *
|–
|–
|–
|–
|2
|2
|1
|1
|2
|4
|Total
|11
|2
|2
|4
|26
|45
|7
|21
|28
|73
Edital CDC: conheça as etapas do concurso
Conheça as etapas do Concurso CDC, abaixo:
Prova objetiva do Concurso CDC
A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Cada questão terá 4 alternativas, das quais apenas uma estará correta.
A prova objetiva está marcada para o dia 23 de novembro de 2025.
Disciplinas
|Componente
|Questões
|Pontuação por questão
|Total
|Conhecimentos Gerais
|40
|1
|40
|Língua Portuguesa
|10
|1
|10
|Matemática e Raciocínio Lógico
|10
|1
|10
|Legislação Específica
|10
|1
|10
|Administração Pública e Ética
|5
|1
|5
|Atualidades
|5
|1
|5
|Conhecimentos Específicos*
|20
|3
|60
|Total
|60
|–
|100
Avaliação de Títulos
A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será realizada para todas as
especialidades do cargo de Analista Portuário.
Confira os títulos aceitos na tabela abaixo:
|Descrição
|Pontos
|Pontuação Máxima
|Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do cargo a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado na área do cargo a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.
|15 (por título)
|15
|Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do cargo a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado na área do cargo a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.
|10 (por título)
|10
|Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área do cargo a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização na área do cargo a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar.
|7,5 (por título)
|15
|Certificado de curso em nível técnico, com carga horária entre 800 a 1200 h/a na área do cargo a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de curso em nível de técnico na área do cargo a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar.
|7,5 (por título)
|15
|Certificado de curso de capacitação relacionado à especialidade pretendida, com carga horária mínima de 40h, na área portuária ou correlata.
|5,0 (por curso)
|15
|Experiência profissional específica e técnica na área do cargo a que concorre, atestado por documento autêntico e idôneo, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.
|2,5 (por ano)
|10
|Experiência profissional específica e técnica com atuação comprovada em atividades diretamente ligadas ao setor portuário, atestado ou declaração por documento autêntico e idôneo, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.
|10 (por ano)
|20
|–
|–
|100,00
Resumo do Edital CDC
