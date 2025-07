Salada de Quinoa com Legumes: Praticidade e Sabor em uma Receita sem Cozinha

Ouça este artigo

A Salada de Quinoa com Legumes é uma receita simples e deliciosa que traz para a mesa o frescor e a energia dos vegetais. Essa salada tem suas raízes na culinária andina, onde a quinoa é um alimento tradicional e super nutritivo. Com uma mistura de sabores e texturas, ela é perfeita para quem busca uma refeição leve e cheia de sabor, ideal para os dias quentes ou para momentos em que se precisa de praticidade na cozinha.

Nessa salada, a quinoa se destaca com sua leve crocância, enquanto os legumes coloridos como cenouras, pimentões e pepinos trazem alegria ao prato. O frescor do cheiro verde complementa perfeitamente, adicionando um toque de sabor. A combinação de azeite de oliva e limão oferece uma leve acidez que destaca o sabor de cada ingrediente. Juntos, eles criam uma harmonia perfeita, fazendo com que cada garfada seja uma explosão de sabores e uma festa de cores. Essa salada não só é deliciosa, mas também é saudável e nutritiva, tornando-se uma opção irresistível para qualquer refeição.

Ingredientes

1 xícara de quinoa

2 xícaras de água

1 cenoura média, cortada em cubos

1 pimentão vermelho, cortado em cubos

1 pepino, cortado em cubos

1/4 de xícara de cheiro verde picado

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Instruções

Lave a quinoa em água corrente. Isso ajuda a tirar o amargor.

Coloque a quinoa em uma panela com 2 xícaras de água e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio até a água secar, cerca de 15 minutos.

Enquanto a quinoa cozinha, cozinhe a cenoura em água fervente por cerca de 5 minutos, até que esteja macia. Escorra e reserve.

Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, a cenoura, o pimentão, o pepino e o cheiro verde.

Em uma tigela pequena, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta. Despeje sobre a salada e misture bem.

Sirva a salada fresca ou em temperatura ambiente.

A quinoa é um alimento muito saudável, rica em proteínas e fibras. Os legumes trazem vitaminas e minerais importantes para a saúde. O azeite de oliva é uma gordura saudável, enquanto o limão ajuda na digestão. Essa combinação faz da salada uma opção nutritiva e gostosa. Para saber mais sobre como manter uma alimentação equilibrada, explore dicas sobre autocuidado e alimentação.

Essa receita rende aproximadamente 4 porções e é perfeita para um almoço leve, um piquenique ou um acompanhamento em um jantar. É ótima para dias quentes, pois é refrescante e cheia de sabor!

Conclusão

