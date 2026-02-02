Salário mínimo 2026 é pago nesta semana; saiba o novo valor | Brasil

Trabalhadores que recebem valores atrelados ao salário mínimo nacional começam a receber o novo valor reajustado a partir desta segunda-feira (2). O reajuste será pago na folha de fevereiro, que corresponde aos valores referentes ao mês de janeiro.
O novo salário mínimo é de R$ 1.621, um aumento de R$ 103 em relação ao valor anterior de R$ 1.518. O reajuste de 6,8% seguiu os critérios estabelecidos por lei, que consideram o aumento nos preços e o crescimento da economia brasileira.
O salário mínimo vale para trabalhadores com carteira assinada (CLT) e beneficiários de programas como Bolsa Família e INSS. Profissionais PJ não têm direito ao piso, pois sua remuneração segue as regras dos contratos firmados entre as empresas.
Quando é o 5º dia útil de fevereiro?
A data máxima de pagamento do salário de fevereiro é o quinto dia útil de fevereiro, segundo estabelece a legislação. A contagem ocorre da seguinte forma:
- 2 de fevereiro (segunda-feira): 1º dia útil
- 3 de fevereiro (terça-feira): 2º dia útil
- 4 de fevereiro (quarta-feira): 3º dia útil
- 5 de fevereiro (quinta-feira): 4º dia útil
- 6 de fevereiro (sexta-feira): 5º dia útil
Quanto será o salário mínimo em 2026 após os descontos?
Com o salário mínimo de 2026 em R$ 1.621, o trabalhador receberá R$ 1.499,42 líquidos após o desconto mínimo de 7,5% do INSS.
Trabalhadores que recebem salário mínimo são isentos de Imposto de Renda. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não é descontado do salário, mas sim depositado pelo empregador.
Outros descontos são variáveis, como vale-transporte, vale-alimentação ou refeição, empréstimos consignados e pensão alimentícia dependem do contrato de cada trabalhador.