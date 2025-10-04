A dança das cadeiras na presidência da Boaz vai continuar. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Samuel (Juan Paiva) vai assumir a curatela de Rosa (Suely Franco), interditada por Jaques (Marcello Novaes). Assim, responsável pela avó, fazendo valer o desejo da própria, ele irá recuperar o comando da fábrica da família. Jaques, claro, ficará furioso e quebrará até a própria guitarra. Vem saber mais!

