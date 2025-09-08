Nesta quarta-feira (3), uma operação conduzida pela equipe do Serviço Reservado da 1ª Companhia de Cascavel resultou na apreensão de 5,3 gramas de cocaína e de um veículo utilizado em atividade suspeita de tráfico de drogas. A ação teve início após uma denúncia realizada pelo vereador Cabo Madril, que apontou a movimentação suspeita de um automóvel Sandero prata, supostamente envolvido com o tráfico de cocaína na região.
De acordo com informações oficiais, o veículo foi monitorado pelas autoridades e, na Avenida Brasil, o motorista foi flagrado entregando um objeto a outro homem. Ao perceber a aproximação dos policiais, o condutor empreendeu fuga em direção ao bairro Cancelli, descartando objetos pela janela durante o trajeto. No local, a equipe policial recolheu três buchas de cocaína.
O cerco policial contou com o apoio aéreo da equipe Falcão, que localizou o Sandero abandonado e destrancado na Rua Pernambuco. No interior do veículo, foram encontradas mais três buchas da mesma substância entorpecente.
O automóvel e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à delegacia de Cascavel. Até o momento, o condutor do veículo não foi identificado, e as investigações prosseguem para esclarecer a autoria e demais circunstâncias do caso.