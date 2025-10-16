Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Brasileirão, às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.
O Alvinegro Praiano vive uma temporada conturbada e tenta se afastar do Z-4 rodada após rodada. A equipe venceu somente uma das suas últimas oito partidas e se vê na 16ª colocação, com 28 pontos, somente três a mais que o Vitória, primeiro clube da zona de rebaixamento.
O Corinthians ocupa a 12ª colocação do campeonato, com 33 pontos. A equipe, que vai disputar a semifinal da Copa do Brasil em dezembro, busca ficar na zona de classificação da próxima Copa Sul-Americana para poder ter mais tranquilidade na disputa do mata-mata nacional.
Como assistir ao jogo entre Santos e Corinthians hoje?
Santos e Corinthians vão jogar nesta quarta (15), às 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Vila Belmiro, em Santos. A partida terá transmissão da TV Globo (SP, RS, SC, PR, DF, GO, MS, MT, PE, BA, AL, RN, SE, MA, PI, PA e TO), da ge tv e do Premiere.
Prováveis escalações:
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo (Barreal) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Corinthians: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.
Odds para Santos x Corinthians:
Resultado final
Betano: Santos (2.22) – Empate (3.10) – Corinthians (3.75)
Bet 365: Santos (2.20) – Empate (3.10) – Corinthians (3.60)
Arbitragem:
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
- Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)
- VAR: Wagner Reway (SC)