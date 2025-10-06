O SBT usou uma estratégia inusitada para promover a estreia do The Voice, sob o comando de Tiago Leifert. A emissora sabe que a cena mais aguardada de “Vale Tudo”, na Globo, vai ao ar nesta segunda (6), e sugeriu que os telespectadores mudem de canal em seguida.
“Amanhã [hoje], 10h30 da noite, após a morte da Odete [Roitman], venha se divertir com a gente”, diz a chamada que foi ao ar e repercute nas redes sociais.
Essa estratégia era muito utilizada na época em que Silvio Santos trabalhava no canal. Não foram poucas as vezes em que ele pedia para o público trocar de canal quando o folhetim das 21h terminasse.
Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles são os técnicos da nova edição. J.B de Oliveira, o Boninho, é o produtor-executivo, ou showrunner, como é chamado o diretor dessa função.
A parte técnica é de responsabilidade da Formata Produções. O The Voice Brasil será exibido simultaneamente no Disney+, serviço de streaming da Disney, junto com a exibição no SBT.
