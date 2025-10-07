Sega fará homenagem ao piloto Ayrton Senna na Brasil Game Show 2025

Estande da empresa terá um espaço com uma reprodução do troféu do Sonic conquistado pelo piloto brasileiro
7 out
2025
09h52
(atualizado às 09h53)
Pelo terceiro ano consecutivo, a Sega marca presença na Brasil Game Show com um estande exclusivo, trazendo desta vez uma surpresa especial. De 9 a 12 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo, visitantes terão a chance de interagir com um espaço para fotos que tem uma homenagem ao piloto Ayrton Senna, com uma reprodução do famoso troféu do Sonic conquistado pelo piloto em 1993.
Os visitantes também poderão conhecer um espaço para fotos dedicado a Sonic Racing: CrossWorlds, o mais recente jogo de corrida de Sonic the Hedgehog.
Falando mais de Sonic Racing: CrossWorlds, o estande contará com oito estações de demonstração públicas para o jogo, junto de três estações de demonstração públicas exclusivas para a colaboração com Minecraft, primeiro conteúdo crossover do Passe de Temporada do novo título.
Duas estações de Sonic Racing: CrossWorlds estarão disponíveis no estande da Samsung, ampliando as opções de experiência para o público. O novo título da Sega poderá ser jogado nas TVs Neo QLED.
Ainda, a versão de Switch 2 de Persona 3 Reload, desenvolvido pela Atlus e com lançamento marcado para 23 de outubro, contará com estações de demonstração públicas nos estandes da Nintendo e da Samsung, oferecendo aos visitantes a chance de revisitar os mistérios do Tártaro e da Hora Sombria, agora adaptados para o novo console híbrido.
Ambas as ativações contarão com brindes colecionáveis exclusivos, que estão sujeitos à disponibilidade de estoque nos estandes da Sega e Samsung.