Longe de empolgar, a seleção brasileira feminina de futebol derrotou a Venezuela por 2 a 0, neste domingo, em sua estreia na Copa América. Em noite discreta de Marta, titular, o time de Arthur Elias criou pouco, apresentou falhas no meio-campo no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda (Chillogallo), mas confirmou o favoritismo na altitude de 2.850 metros de Quito, no Equador.
O resultado faz o Brasil alcançar os mesmos três pontos do Paraguai, que goleou a Bolívia por 4 a 0, mais cedo, e lidera o Grupo B. As brasileiras ocupam a segunda colocação. A chave ainda conta com a Colômbia. O Grupo A tem Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai. Pelo formato do torneio, os dois melhores times de cada chave avançarão às semifinais.
A seleção brasileira tem amplo domínio histórico na Copa América, criada em 1991. O País venceu oito das nova edições disputadas até 2022. O time nacional levantou o troféu nas últimas quatro edições da competição.
Na estreia da seleção, o técnico Arthur Elias incluiu Marta entre as titulares e mandou a equipe a campo com Lorena; Fê Palermo, Antonia, Isa Haas; Yasmin, Duda Sampaio, Angelina, Gabi Portilho; Marta, Gio Garbelini e Amanda Gutierres.
Apesar do favoritismo, o time brasileiro foi surpreendido pela maior iniciativa da Venezuela no primeiro tempo. As adversárias criaram as primeiras boas chances de gol e assustaram a goleira Lorena.
A reação veio apenas aos 31 minutos, na única finalização do Brasil na etapa inicial. Isa Haas descolou belo passe para Gio Garbelini, que disparou pela direita, entrou na área e cruzou rasteiro na medida para Amanda só completar para as redes.
No segundo tempo, o Brasil seguiu dominando a posse de bola, porém com dificuldades para levar perigo ao gol de Cáceres. Os erros de passe e o bom entrosamento venezuelano paravam o meio-campo brasileiro, em noite pouco inspirada de Marta. A Rainha acabou deixando a partida aos 28 minutos, sendo substituída por Dudinha.
Coincidentemente, o time nacional passou a jogar mais no campo de ataque com as trocas promovidas por Arthur Elias. E, antes do segundo gol, desperdiçou duas chances incríveis aos 36, com Dudinha e, no rebote, Luany. O lance que sacramentou a partida aconteceu aos 42, com Duda Sampaio finalizando para as redes.