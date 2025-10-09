Em razão da Data Fifa e a paralisação de campeonatos como a Libertadores e Brasileirão, a Globo exibe nesta quarta-feira (8) a série Segredos de Família, depois de Vale Tudo. Serão dois episódios no Espiadinha Globoplay. A história narra um drama comprado até pela BBC e que foi estrelado por Annette Bening, cinco vezes indicada ao Oscar.
“A matriarca dos Delaney é Joy (Annette), uma treinadora de tênis que está prestes a se aposentar com o marido Stan (Sam Neill, o Alan Grant de Jurassic Park). A rotina tranquila muda quando ela desaparece e faz com que os quatro filhos adultos precisem se reunir para reencontrá-la”, diz a sinopse.
O título original da série é Apples Never Fall, o que seria algo como Maçãs Nunca Caem. Na BBC, ela foi ao ar por sete sábados consecutivos entre setembro e outubro do ano passado. A média de espectadores variou entre 2,5 a 4 milhões, o que é modesto, já que pegava o bastão do Strictly Come Dancing, a Dança dos Famosos no Reino Unido. A competição de dança atraiu entre 9 e 11 milhões de espectadores no horário nobre.
A série é uma adaptação do livro homônimo da escritora australiana Liane Moriarty e foi ao ar originalmente no Peacock, streaming da Universal/NBC. Na estreia, em março de 2024, contou com 400 milhões de minutos assistidos de acordo com a Nielsen, o que sugere alta retenção.
Segredos de Família é exclusivo do Globoplay
Apesar da boa recepção inicial, a série recebeu críticas mistas nos Estados Unidos. No agregador Rotten Tomatoes, soma cerca de 46% de aprovação entre especialistas, que elogiaram o elenco estelar, mas apontaram ritmo irregular e excesso de flashbacks. O Metacritic atribuiu uma pontuação de 54 de 100.
Nos bastidores, o projeto foi considerado um dos mais ambiciosos da Peacock no primeiro semestre de 2024, ao reunir nomes de peso como Annette Bening e Sam Neill sob a produção da Heyday Television, a mesma de The Undoing e Paddington. O roteiro é de Melanie Marnich, com produção executiva de David Heyman (Harry Potter), Liane Moriarty e Universal.
A série teve grande parte das filmagens feitas na Austrália. A Oxford Economics relatou que os gastos somente com as locações por lá foram superiores a US$ 53 milhões (cerca de 280 milhões de reais na cotação atual), gerando impacto direto na economia local.
No Brasil, Segredos de Família é exclusivo do Globoplay. Os sete episódios estão disponíveis desde janeiro na plataforma.