Com estreia marcada para 31 de outubro na plataforma Prime Video, da Amazon, a série nacional Tremembé exibiu seu primeiro episódio no cinema Odeon, no Festival do Rio, na noite desta quarta-feira, 8. A curiosidade era geral. Ambientada na penitenciária de mesmo nome, no interior de São Paulo, conhecida como a “prisão dos famosos”, a série mostra a curiosa relação de detentos notórios que cumprem pena ao mesmo tempo. Caso de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá na ala feminina; e Alexandre Nardoni, Roger Abdelmassih e os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos do lado masculino. Com edição dinâmica e tom crítico, mas também de humor ácido, a produção parece uma versão brasileira de Orange Is the New Black – e isso não é um defeito.
A obsessão popular pelo filão do true crime levanta diversos dilemas éticos. Seria uma glamourização do crime colocar esses condenados em séries e filmes? Seria uma “recompensa” aos criminosos que conquistaram a fama? Tremembé, porém, desafia o espectador a sair dessa superfície para observar de perto estes seres humanos – e não monstros – e como suas atitudes na prisão refletem quem eles eram fora dali. Um exercício complexo, mas que, a julgar pelo primeiro de cinco episódios, a série conseguiu alcançar. Vale ressaltar: Marina Ruy Barbosa encarna com destreza a personagem de Suzane von Richthofen. Outro ponto para Tremembé.