Concluindo a agenda do projeto MP em Movimento em União da Vitória, o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, acompanhou nesta sexta-feira, 29 de agosto, a última inspeção no Hospital e Maternidade de São Mateus do Sul.
Durante a visita, o PGJ recebeu, por telefone, a informação de que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) providenciará o enxoval e todo o mobiliário necessários para a inauguração da unidade. A notícia foi comemorada pela prefeita Fernanda Sardanha, que conduziu a visita.
“Um hospital desse porte será uma referência e trará benefícios para toda a região. Precisamos somar esforços para que o atendimento comece o quanto antes”, afirmou a prefeita.
Com 90% da obra concluída e entrega prevista para o final do ano, o novo hospital será fundamental para a região, beneficiando cerca de 68 mil pessoas dos municípios de Antônio Olinto, São João do Triunfo e Três Barras.
Estrutura
A estrutura contará com 62 leitos (52 adultos e 10 infantis) distribuídos em 3,5 mil metros quadrados de ampliações. Haverá ainda três enfermarias para pré-parto, parto e pós-parto, além de equipamentos modernos como tomógrafo, mamógrafo e ultrassonógrafo. O espaço reunirá salas de internação, centro cirúrgico, unidades de diagnóstico por imagem e áreas de apoio técnico e logístico.
O investimento de R$ 21,1 milhões, realizado pela Secretaria Estadual da Saúde, integra o programa estadual de regionalização, que busca ampliar o acesso da população a serviços hospitalares e especializados em todas as regiões do Paraná.
Participaram da visita a diretora-secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia; a promotora de Justiça, Simone Lourens; os promotores de Justiça Philipe Salomão Marinho de Araújo, Antonio Basso Filho e Paulo César Pinhata Lemma da comarca de São Mateus do Sul.
História
Fundado em 1929 pelo médico Dr. Paulo Fortes, inicialmente em duas construções de madeira ao lado do Colégio das Irmãs, o hospital — então chamado “Hospital São Matheus” — foi transferido para sua atual localização nos anos 1960. Com o apoio da Petrobras, foi inaugurado em 1967. Em 1985 passou por ampliação para abrigar o ambulatório e o pronto-socorro. Desde então, a comunidade aguardava a construção de um hospital moderno e adequado às demandas da região.
