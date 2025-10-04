O Shakhtar Donestk não desistiu da contratação do meia-atacante Gabriel Mec e prepara uma nova investida pela joia de 17 anos do Grêmio.
A ESPN apurou que o clube ucraniano trata a chegada do jovem como uma das suas prioridades no mercado e vai apresentar uma nova oferta, com valores maiores.
No último mês, o time gaúcho recusou valores próximos aos 15 milhões de euros (R$ 93,6 milhões), como mostrou a reportagem.
A ideia do Shakhtar é de fechar a contratação de Mec antes que o meia se valorize ainda mais no mercado, tendo em vista a disputa do Mundial sub-17, em novembro, no Qatar.
Gabriel Mec, por sua vez, ainda não está convencido de uma mudança para o Shakhtar e tem a preferência por atuar em um grande centro do futebol europeu. Inter de Milão, Arsenal e Borussia Dortmund, por exemplo, monitoram o atleta há alguns meses.
Vale lembrar que, em abril do ano passado, o Chelsea ficou muito próximo de selar a contratação do meia, mas o negócio caiu devido a exigências feitas de última hora pelo Imortal.
Gabriel Mec tem vínculo com o Grêmio até o fim de 2027, com multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 317 milhões, na cotação atual).
O meia já atuou pelo time profissional e soma convocações para as seleções brasileiras de base.