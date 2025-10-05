De Twentse derby tussen FC Twente en Heracles Almelo is niet op tijd begonnen zondag. De reden: rookvorming door vuur en fakkels, waardoor de spelers weer naar binnen moesten.

Toen de spelers van beide ploegen het veld opkwamen, ging het los met vuurwerk in het thuisvak van de Tukkers. Door fakkels ontstond er veel rookvorming in de Grolsch Veste en arbiter Allard Lindhout besloot al snel naar binnen te gaan. De spelers leken dat niet nodig te vinden, maar de scheidsrechter gaf uitleg. “Dat heb ik bij PSV – Ajax ook gedaan. Eerst naar binnen en dan kunnen we pas gaan beginnen.”

Uiteindelijk duurde het niet lang voordat de rook op was getrokken in de Grolsch Veste. Na vijf minuten vertraging kon er alsnog afgetrapt worden voor het duel tussen FC Twente en Heracles. Zaterdag werd ook de start van het duel tussen Heerenveen en Excelsior al uitgesteld. Daar ging het echter niet om rookvorming, maar om een medisch noodgeval op de tribune.