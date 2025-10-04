Em um confronto muito equilibrado e decidido nos detalhes, o Stein Cascavel foi superado pelo Barateiro (SC) por 1 a 0 nesta quinta-feira (2), em jogo válido pela fase de grupos da Taça Brasil. Com o resultado, a equipe paranaense se despede da competição nacional, mas já volta o foco total para a Liga Feminina de Futsal (LFF), onde já está classificada para a semifinal.
O jogo, disputado no Ginásio da Neva, foi marcado por muita intensidade e equilíbrio, com as duas equipes criando boas oportunidades ao longo do tempo regulamentar e, mesmo com a pressão final da equipe da casa, o empate não veio.
Apesar de ter vencido as duas primeiras partidas, marcando 17 gols e com apenas dois gols sofridos, as mudanças no regulamento da competição fizeram com que apenas 4 das 13 equipes avançassem para a próxima fase, tornando a disputa extremamente acirrada.
Mesmo com a eliminação precoce, o Stein deixa a competição de cabeça erguida, valorizando o desempenho coletivo ao longo da Taça Brasil e reconhecendo a força do futsal feminino brasileiro, que tem mostrado grande equilíbrio técnico entre os principais clubes do país.
Liga Feminina de Futsal
Agora, o foco da equipe comandada por Márcio Coelho volta totalmente para a LFF, onde o Stein é semifinalista e segue como um dos favoritos a levantar o caneco.
O próximo compromisso da equipe será no dia 25 de outubro às 20h contra o São José (SP) fora de casa, pela partida de ida das semifinais.
