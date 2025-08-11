A Supre Micro registrou um lucro líquido de US$ 195 milhões em seu quarto trimestre fiscal, em comparação com os US$ 297 milhões no mesmo período do ano passado. O lucro ajustado por ação ficou em US 0,41, enquanto analistas consultados pela FactSet esperavam US$ 0,45.
A receita foi de US$ $5,8 bilhões, acima dos US$ 5,4 bilhões do ano passado, mas abaixo das expectativas de $6 bilhões, segundo a FactSet.
A margem bruta ajustada também decepcionou em 9,6%, com analistas esperando 10%.
As perspectivas da Super Micro para a receita do primeiro trimestre e o lucro por ação ajustado também ficaram abaixo das projeções, mas o guidance de receita para o ano fiscal de 2026 foi forte, em US$ 33 bilhões, em comparação com as expectativas de US$ 20 bilhões.
Às 17h32 (de Brasília) as ações da Super Micro cediam 15,12% no after hours de Nova York.
*Com informações da Dow Jones Newswires