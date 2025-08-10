Um confronto armado entre policiais da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel), do 20º Batalhão da Polícia Militar, e um suspeito, de aproximadamente 35 anos, terminou com a morte do rapaz, no final da tarde desta terça-feira (5), no bairro Guabirotuba, em Curitiba.
Segundo informações apuradas pela Banda B, a equipe policial patrulhava a região quando tentou abordar um homem em atitude suspeita na Rua Antônio Valério. Ao perceber a presença policial, o suspeito fugiu a pé, dando início a uma perseguição pelas ruas do bairro.
A fuga terminou em um terreno baldio, onde o suspeito, segundo a polícia, sacou uma pistola e teria atirado contra os policiais. Houve troca de tiros e o homem acabou sendo baleado. O Siate foi acionado. Mas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nenhum policial ficou ferido na ação. A arma utilizada pelo suspeito foi apreendida.
Os policiais acreditam que o suspeito estava no “turno de trabalho” no tráfico de drogas.
Fonte: Banda B