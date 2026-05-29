Suzana Alves relembra desconforto com fama de Tiazinha - 28/05/2026 - Celebridades

Rio de Janeiro
Passadas mais de duas décadas desde a despedida da personagem Tiazinha, em 2002, Suzana Alves ainda convive com os reflexos da fama que marcou a televisão brasileira nos anos 1990. Em participação no The Noite com Danilo Gentili, do SBT, ela relembrou os bastidores do sucesso, falou sobre o desconforto com a fama e exposição do corpo e também comentou arrependimentos ligados ao período em que se tornou símbolo sexual da TV.
Estamos com problemas para exibir o conteúdo do artigo. Ative o JavaScript nas configurações do seu navegador.
Fonte do Artigo
See more: https://theglobaltrack.com/
https://corinthiames.com.br/