La parte alta de la tabla de posiciones de la Liga se apretó aún más con las victorias, este sábado, del Deportivo Independiente Medellín y de Atlético Nacional.

El ‘Poderoso’ remontó un 2-0 del Deportes Tolima y acabó ganando 2-3 en el estadio Manuel Murillo Toro. El equipo de Lucas González ganaba con doblete de Mauricio González. Léider Berrío también marcó dos tantos y Mender García logró el segundo del DIM.

Por su parte, Nacional quedó a un punto de los líderes al vencer 2-0 a un pobre Millonarios, con goles de William Tesillo y Jorman Campuzano.

Más temprano, Deportivo Pereira y Unión Magdalena empataron 2-2, en el regreso del equipo al estadio Hernán Ramírez Villegas, donde la hinchada matecaña protestó contra el presidente Álvaro López. Jhon Largacha y Samy Merheg marcaron los tantos locales. Héctor Urrego y Fabián Cantillo, los del visitante.

Alianza Valledupar se metió parcialmente a los ocho, a la espera de los partidos del domingo, al vencer 3-1 a Llaneros. Edwin Torres, Carlos Lucumí y Mayer Gil marcaron los goles vallenatos. Descontó Julián Angulo.

El viernes, Fortaleza CEIF dio un gran paso hacia la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, la primera de su historia: sorprendió al líder del campeonato, Atlético Bucaramanga, al que derrotó 2-1 en el estadio Metropolitano de Techo.

El equipo que dirige Sebastián Oliveros se fue en ventaja con tanto de Andrés Arroyo, en el minuto 48. Néyder Moreno, con un remate de media distancia, empató el juego a los 60, y Andrés Felipe Amaya concretó la victoria de los ‘Amix’, a los 76.

Pese a la derrota, la escuadra de Leonel Álvarez sigue, por ahora, en la punta del campeonato, con 24 puntos, pero ahora compartida con Fortaleza. Podría perderla el domingo, si Junior de Barranquilla le gana, en el último partido de la jornada, al alicaído Deportivo Pasto, último del torneo.

El desquite del Once Caldas: goleó a Boyacá Chicó

Por su parte, Once Caldas se desquitó con el Boyacá Chicó de la eliminación de la Copa Sudamericana, que sufrió dos días atrás. El equipo de Hernán Darío Herrera se impuso por 5-2, en el estadio Palogrande, de Manizales.

Con la sorpresiva ausencia de Dayro Moreno, pero con varios de los titulares que estuvieron el miércoles contra los ecuatorianos, el Once logró el triunfo con tantos de Kevin Cuesta, a los 17 minutos, Robert Mejía, a los 45; Jairo Molina, en contra, a los 47, Jefry Zapata a los 64, y Mateo Zuleta, a los 77. Molina marcó los dos goles del ajedrezado, a los 53 y 71.

La derrota de Chicó aplaza al menos una fecha el casi sentenciado descenso del Envigado, aunque los naranjas tendrían que ganar todos los partidos que les quedan y los boyacenses, no volver a sumar puntos para perder la posición en la tabla de promedios.

Resultados de la fecha 13 de la Liga BetPlay

Once Caldas 5-2 Boyacá Chicó

Fortaleza CEIF 2-1 Bucaramanga

Pereira 2-2 Unión Magdalena

Alianza 3-1 Llaneros

Tolima 2-3 Medellín

Nacional 2-0 Millonarios

El resto de la fecha

Domingo

América vs. Envigado (2 p. m., Win +)

Águilas Doradas vs. Cali (4:10 p. m., Win +)

Santa Fe vs. Equidad (6:20 p. m., Win)

Junior vs. Pasto (8:30 p. m., Win +)

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

