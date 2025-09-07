A semana trará transformações e movimentos importantes para todos os signos. O período será marcado por mudanças inesperadas, decisões que irão exigir clareza mental e momentos de descanso necessários para renovar as forças. Emoções estarão à flor da pele, mas também haverá abertura para novos aprendizados, reconhecimento e esperança no futuro.

Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo. Confira!

Áries – A Torre

Ilustração do símbolo de Áries, representado por um carneiro branco com chifres curvados, dentro de um círculo decorativo em um fundo azul-claro
A semana do ariano será marcada por mudanças (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Sacudidas e reviravoltas poderão balançar a sua semana. Mas calma: o que desmoronar abrirá espaço para algo novo. Aceite o inesperado como uma libertação!

Touro – Rainha de Espadas

Ilustração do símbolo de Touro, representado por um touro laranja com chifres e um anel no nariz, dentro de um círculo decorativo em um fundo azul-claro
O taurinos deverá mostrar maturidade e firmeza nesta semana (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Sua clareza mental estará no auge. Tente cortar ilusões, dizer o que precisa ser dito e não tenha medo de se posicionar. Será o momento de mostrar maturidade e firmeza.

Gêmeos – Valete de Paus

Ilustração do símbolo de Gêmeos, representado por um sol com duas faces opostas, dentro de um círculo decorativo em um fundo azul-claro
O geminiano poderá explorar novidades e arriscar projetos diferentes (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Ideias frescas e empolgação irão colorir os seus dias. Será tempo de explorar novidades, arriscar projetos diferentes e deixar a criatividade correr solta.

Câncer – Sete de Copas

Ilustração do símbolo de Câncer, representado por um caranguejo vermelho detalhado, dentro de um círculo decorativo em um fundo azul-claro
O canceriano deverá escolher o que realmente faz sentido para o seu coração (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Muitas opções poderão causar indecisão. Por isso, tente olhar além das ilusões e escolher o que realmente faz sentido para o seu coração. Nem tudo que brilha é ouro.

Leão – O Hierofante

Ilustração do símbolo de Leão, representado por um leão amarelo sorridente, dentro de um círculo decorativo em um fundo azul-claro
O leonino deverá aprender com a experiência (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Sabedoria e tradição irão guiar os seus passos. Busque conselhos de quem confia, aprenda com a experiência e respeite o que já foi construído. Conecte-se à sua espiritualidade.

Virgem – Quatro de Espadas

Ilustração do símbolo de Virgem, representado por uma figura feminina com longos cabelos ruivos, sentada dentro de um círculo decorativo em um fundo azul-claro
O virginiano deverá recarregar a mente e o corpo (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

O descanso será essencial. Tente dar uma pausa, recarregar a mente e o corpo. Voltará mais forte quando souber parar na hora certa.

Libra – Seis de Paus

Ilustração do símbolo de Libra, representado por uma balança dourada equilibrada, dentro de um círculo decorativo em um fundo azul-claro
O libriano poderá receber elogios ou vitórias merecidas (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Reconhecimento estará à vista! Seu esforço começará a ser notado e você poderá receber elogios ou vitórias merecidas. Aproveite o brilho desse momento.

Escorpião – Rei de Copas

Ilustração do símbolo de Escorpião, representado por um escorpião vermelho com cauda arqueada, dentro de um círculo decorativo em um fundo azul-claro
O escorpiano deverá confiar na sensibilidade para lidar com desafios (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

O equilíbrio emocional será o seu grande poder. Por isso, confie na sua sensibilidade para lidar com desafios e mostre maturidade afetiva.

Sagitário – O Diabo

Ilustração do símbolo de Sagitário, representado por um pequeno anjo arqueiro segurando um arco e flecha, dentro de um círculo decorativo em um fundo azul-claro
O sagitariano deverá escolher a liberdade nesta semana (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Será preciso cuidado com excessos e armadilhas de prazer imediato. Tente reconhecer o que o(a) prende e escolha a liberdade. Seu poder estará em não se deixar dominar.

Capricórnio – O Carro

Ilustração do símbolo de Capricórnio, representado por uma cabra branca com chifres longos, dentro de um círculo decorativo em um fundo azul-claro
O capricorniano deverá focar os objetivos e avançar sem medo (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

A semana pedirá movimento e decisão. Será importante focar os objetivos e avançar sem medo, porque a sua determinação abrirá todos os caminhos. Viagens virão!

Aquário – Pajem de Ouros

Um anjo alado de cabelos cacheados despejando água de um vaso, envolvido por um círculo decorado
O aquariano deverá investir no conhecimento nesta semana (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Novas oportunidades de aprendizado ou ganhos materiais irão surgir. Por isso, invista no conhecimento e valorize as pequenas sementes que plantar agora.

Peixes – A Estrela

Dois peixes laranja nadando em direções opostas dentro de um círculo ornamentado, simbolizando o signo de Peixes
O pisciano deverá confiar na vida e seguir a intuição (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Esperança e renovação marcarão os seus dias. Para isso, busque confiar na vida, seguir a sua intuição e permitir que a luz da fé guie o seu caminho. Persista em seus sonhos!

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

