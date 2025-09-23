“Realmente esse último gesto foi bastante agressivo, modifica um pouco as coisas. Da fórmula pela qual o Paulinho [da Força, deputado federal] e o presidente [da Câmara] Hugo Motta estavam levando as coisas, elas estavam fluindo, caminhando bem. Acho que, neste momento, é preciso repensar um pouco”, afirmou à GloboNews. “Essas coisas são assim, acontecem e tem que deixar assentar a poeira e retomar o assunto.”
Temer defende repensar projeto da dosimetria após novas sanções dos EUA
