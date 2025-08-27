Aracaju
A Globo vai cortar sem dó a reprise de “Terra Nostra”, novela produzida em 1999 e que começará a ser exibida na faixa Edição Especial a partir de segunda (1º). O objetivo da emissora é impedir a famosa “barriga” da novela em sua versão original.
Barriga, no jargão novelístico, é um termo usado para indicar um período em que nada de relevante acontece na história. “Terra Nostra” tem um período de marasmo bastante lembrado pelo público, especialmente a partir da segunda metade da saga de Giuliana (Ana Paula Arósio).
No planejamento da empresa, “Terra Nostra” deverá ter pouco mais de 150 capítulos. Com isso, a produção deve ficar no ar até o primeiro trimestre de 2026. O número é considerado o ideal para conseguir manter o espectadores atentos e entretidos.
“Terra Nostra” é a terceira novela de Benedito Ruy Barbosa para o horário das oito da Globo, após “Renascer” (1993) e “O Rei do Gado” (1996). No elenco, nomes como Thiago Lacerda, Antonio Fagundes, Maria Fernanda Cândido, Débora Duarte, Raul Cortez, entre outros.
O cenário é o interior do Brasil entre o final do século 19 e início do século 20. A maior parte da história se passa nas fazendas de café do interior de São Paulo. O fio condutor da história é o romance de Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda), dois imigrantes italianos que acabam se apaixonando.
Além do sucesso no Brasil, “Terra Nostra” é uma das novelas de maior sucesso da Globo no exterior. Até o ano passado, estima-se que ela foi exibida em mais de 95 países com êxito, entre eles Colômbia, Croácia, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, Israel, Itália, Letônia, Lituânia e Marrocos.
Trata-se da segunda reprise de “Terra Nostra” nas tardes da emissora. Em 2004, o folhetim foi escalado para o Vale a Pena Ver de Novo. No entanto, sua reexibição foi um grande fracasso e perdia com frequência para a reprise de “Maria do Bairro” (1995) no SBT.