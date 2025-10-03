Mariana deixa escapar verdade sobre filho de Giuliana em Terra Nostra (Foto: Reprodução, Globoplay)
Giuliana (Ana Paula Arósio) vai ser convencida por Janete (Ângela Vieira) e Francesco (Raul Cortez) que não deve procurar seu filho na Santa Casa.
Continua depois da publicidade
E a culpa vai tomar conta de Mariana (Tania Bondezan), que acabará bebendo e deixando escapar as coisas na cara de Giuliana, que vai desconfiar de que ela está escondendo algo.
Compare o elenco de Terra Nostra em 1999 e agora
Resumo do capítulo de sábado (4 de outubro de 2025) de Terra Nostra
Antes que Giuliana saia, Janete e Francesco conseguem convencê-la de que a ida à Santa Casa poderia manchar o nome da família. Angélica está cada vez mais atrevida e chega a arriscar palavras em italiano. Paola sofre em silêncio.
Continua depois da publicidade
Gumercindo não consegue tirar a italiana da cabeça e Matteo percebe. Mariana vive consumida pela culpa. Altino tenta conter os impulsos vingativos de Anacleto.
Marco Antônio pressiona Damião: precisa saber se o bebê nasceu vivo. Janete chega a tempo de impedir uma confissão. Durante o jantar, Bartolo e Leonora dividem a mesa com a família de Gumercindo. Bartolo insiste em plantar uvas, mas o ambiente pesa.
Enquanto isso, Mariana, embriagada, fala sozinha sobre o ocorrido. Giuliana ouve parte do que ela diz e a confronta, desconfiada.
Continua depois da publicidade
VOTE: Quem você acha que vai matar Odete Roitman em Vale Tudo?