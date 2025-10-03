Mariana deixa escapar verdade sobre filho de Giuliana em Terra Nostra

Giuliana (Ana Paula Arósio) vai ser convencida por Janete (Ângela Vieira) e Francesco (Raul Cortez) que não deve procurar seu filho na Santa Casa.

E a culpa vai tomar conta de Mariana (Tania Bondezan), que acabará bebendo e deixando escapar as coisas na cara de Giuliana, que vai desconfiar de que ela está escondendo algo.

Compare o elenco de Terra Nostra em 1999 e agora

1

Antônio Fagundes (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Antônio Fagundes (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Thiago Lacerda (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Thiago Lacerda (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Ana Paula Arósio (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Ana Paula Arósio (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Maria Fernanda Cândido (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Carolina Kasting (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Carolina Kasting (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Antônio Calloni (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Paloma Duarte (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Paloma Duarte (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Débora Duarte (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Lu Grimaldi (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Lu Grimaldi (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Cláudia Raia (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Marcello Antony (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Adriana Lessa (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Adriana Lessa (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Ângela Vieira (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Gabriel Braga Nunes (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Jackson Antunes (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Jackson Antunes (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Odilon Wagner (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

André Luiz Miranda (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

André Luiz Miranda (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Débora Olivieri (Fotos: Divulgação, Globo | Reprodução, Redes Sociais)

Resumo do capítulo de sábado (4 de outubro de 2025) de Terra Nostra

Antes que Giuliana saia, Janete e Francesco conseguem convencê-la de que a ida à Santa Casa poderia manchar o nome da família. Angélica está cada vez mais atrevida e chega a arriscar palavras em italiano. Paola sofre em silêncio.

Gumercindo não consegue tirar a italiana da cabeça e Matteo percebe. Mariana vive consumida pela culpa. Altino tenta conter os impulsos vingativos de Anacleto.

Marco Antônio pressiona Damião: precisa saber se o bebê nasceu vivo. Janete chega a tempo de impedir uma confissão. Durante o jantar, Bartolo e Leonora dividem a mesa com a família de Gumercindo. Bartolo insiste em plantar uvas, mas o ambiente pesa.

Enquanto isso, Mariana, embriagada, fala sozinha sobre o ocorrido. Giuliana ouve parte do que ela diz e a confronta, desconfiada.

