A Heroic venceu a Tundra Esports por 2 a 0 nesta sexta-feira (12), eliminou os europeus e assegurou uma vaga no top 6 do The International 2025, maior torneio de Dota 2.
O resultado representa o melhor desempenho da equipe sul-americana em toda a sua história no campeonato. Vale lembrar que a equipe tem dois jogadores brasileiros em sua line-up: 4nalog e Kj. Além disso, também conta com o brasileiro kaffs como treinador e a brasileira Babi como Manager.
Heroic surpreende e derruba favorita
Mesmo com a Tundra cotada como favorita, a Heroic impôs seu ritmo. O time fechou o primeiro jogo em apenas 34 minutos e o segundo em 46, garantindo a classificação e uma premiação mínima de quase 130 mil dólares. A Tundra, que jogou com o austríaco Tobi como substituto de última hora, encerrou sua campanha em 7º-8º lugar.
O israelense 33, bicampeão mundial, comentou após a derrota que o estilo agressivo e arriscado da Heroic foi o fator decisivo. Segundo ele, jogadas ousadas de nomes como Scofield pegaram a Tundra desprevenida e definiram a série.
Eles jogam diferente da maioria dos times de ponta. Normalmente, os times não arriscam, mas eles fazem o contrário. Isso nos pegou de surpresa
Treinador brasileiro também avança
A rodada ainda trouxe outro destaque para o Brasil. A PARIVISION, liderada pelo técnico brasileiro Astini, venceu a própria Heroic por 2 a 0 e também garantiu lugar entre os seis melhores. O russo Satanic brilhou nos dois jogos e a equipe agora terá pela frente a invicta Xtreme Gaming na semifinal da chave superior.