Inspirado nos versos de Tim Maia, Tiago Abravanel lançou nesta terça-feira (26), na suíte presidencial do Hotel Unique, em São Paulo, seu novo espetáculo: Juntinho. Um projeto pensado para romper as barreiras entre artista e plateia, fazendo da música um convite à proximidade.
Com Vinicius Loyola no violão e guitarra, que também assina a produção e direção musical, o show ganha uma sonoridade plural. No repertório, clássicos como “Pro Dia Nascer Feliz”, “Vale Tudo” e “Baianidade Nagô” dividem espaço com hits atuais, além de sucessos internacionais como “Last Dance” e “Dancin’ Days”.
Pensado para até 150 pessoas, o show intimista tem cerca de uma hora de duração, mas preserva a energia vibrante que sempre marcou a trajetória de Tiago. “É uma viagem pela música, em vários blocos, contemplando do sertanejo ao axé, do pop atual ao do passado”, define o artista.
