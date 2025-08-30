Toulouse e PSG se enfrentam neste sábado, 30, a partir das 16h05 (de Brasília), em duelo pela terceira rodada da Ligue 1 (Campeonato Francês). A partida acontece no Estádio Municipal de Toulouse, em Toulouse, na França.
O Paris Saint-Germain iniciou a Ligue 1 de forma segura, vencendo Nantes e Angers por 1 a 0 sem sofrer qualquer susto defensivo. Foram seis pontos somados e nenhum chute permitido ao gol em duas rodadas, o que pode levar o time a alcançar três jogos seguidos sem ser vazado no início do campeonato pela primeira vez desde a temporada 2015/16.
O Toulouse, por outro lado, também chega embalado, com duas vitórias consecutivas e sem sofrer gols. Depois de superar o Nice fora e bater o Brest em casa com gols de Frank Magri, a equipe soma seis partidas de invencibilidade. O desafio agora é quebrar a escrita contra o PSG, já que não vence o rival em casa há cinco jogos.
TOULOUSE X PSG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGUE 1
- DATA: 30 de agosto (sábado)
- HORÁRIO: 16h05 (de Brasília)
- LOCAL: Estádio Municipal de Toulouse, em Toulouse, na França
TOULOUSE X PSG: ONDE ASSISTIR AO VIVO
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO TOULOUSE
- TOULOUSE: Restes; Sidibe, Canvot, Cresswell, McKenzie, Methalie; Casseres, Sauer; Donnum, Magri e Gboho. Técnico: Carles Martínez Novell.
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG
- PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Barcola. Técnico: Luis Enrique.