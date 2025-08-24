O transporte de passageiros pelas companhias áreas mundiais cresceu 5% em maio no comparativo com o mesmo período do ano passado. A capacidade total, medida em assentos-quilômetro pagos (ASK), também aumentou 5% em relação ao ano anterior e a taxa de ocupação em maio foi de 83,4%, 0,1 ponto porcentual menor que o apurado em 2024. Os dados foram divulgados, nesta segunda-feira, 30, pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata).
“O crescimento da demanda foi irregular em maio. Globalmente, o setor registrou um crescimento de 5%, com a região Ásia-Pacífico liderando com 9,4%. A América do Norte foi a exceção, com queda de 0,5%, liderada por uma queda de 1,7% no mercado doméstico dos EUA”, disse, por nota, o diretor geral da Iata, Willie Walsh.
Walsh ressaltou que o conflito entre Israel e Irã, no Oriente Médio, instaurado em junho, fez o setor volta a contabilizar a instabilidade geopolítica como um desafio em algumas regiões, já que as companhias aéreas mantêm operações seguras com o mínimo de inconveniência para os passageiros.
“O impacto dessa instabilidade nos preços do petróleo – que permaneceram baixos durante todo o mês de maio – também é um fator crítico a ser monitorado. É importante ressaltar que a confiança do consumidor parece estar forte, com reservas antecipadas para o pico da temporada de viagens de verão na região Norte, o que dá bons motivos para otimismo”, disse o executivo.
Pelos dados da Iata, a demanda internacional cresceu 6,7% em relação a maio de 2024. Já a capacidade aumentou 6,4% no período e a taxa de ocupação foi de 83,2%, alta de 0,2 pp. Segundo a entidade, esta é uma taxa de ocupação recorde em voos internacionais para maio. Já a demanda por voos domésticos subiu 2,1% em maio e a capacidade aumentou 2,8%. A taxa de ocupação foi de 83,7%, queda de 0,5 pp, segundo dados da Iata.
Carga aérea
A demanda total por carga aérea em maio medida em toneladas de carga-quilômetro (CTK), de acordo com os dados, subiu 2,2% em maio. Já a capacidade, medida em toneladas de carga disponível-quilômetro (ACTK), aumentou 2,0% em relação a maio de 2024.
“A demanda global por carga aérea cresceu 2,2% em maio. Essa é uma notícia animadora, visto que a queda de 10,7% no tráfego na rota comercial da Ásia para a América do Norte ilustrou o efeito das mudanças nas políticas comerciais dos EUA”, disse Walsh. “Mesmo com a evolução dessas políticas, já podemos observar a resiliência comprovada do setor de carga aérea, ajudando as transportadoras a acomodar as necessidades da cadeia de suprimentos para reter, redirecionar ou acelerar as entregas com flexibilidade.”