O Tribunal do Júri de Assis Chateaubriand, no Oeste do estado, condenou a 34 anos de prisão um homem de 39 anos denunciado pelo Ministério Público do Paraná pela morte da então companheira. O homicídio ocorreu na noite do dia 22 de agosto de 2024: ele matou a mulher a facadas, a decapitou e ainda tentou apagar provas dos crimes cometidos.
Áudio da Promotora de Justiça Ana Luiza Aguilar de Rezende
De acordo com as apurações, a mulher foi atacada e morta em casa, a golpes de faca, e teve o corpo decapitado. Na tentativa de esconder o cadáver, o denunciado ateou fogo no sofá em que os crimes foram praticados e limpou todos os cômodos da residência. A vítima tinha 30 anos.
Na sessão de julgamento, ocorrido nesta segunda-feira, 8 de setembro, o Conselho de Sentença acolheu as teses sustentadas em denúncia pela 1ª Promotoria de Justiça de Assis Chateaubriand, reconhecendo a ocorrência dos crimes de homicídio qualificado por feminicídio, motivo torpe e meio cruel, ocultação de cadáver e fraude processual.
O réu já estava preso preventivamente e seguirá detido para o início do cumprimento da sentença.
Processo 0002943-82.2024.8.16.0048
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264