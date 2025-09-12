O Tribunal do Júri de Curitiba condenou a 31 anos, 10 meses e 15 dias de prisão um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por homicídio e por posse de acessório e munições de arma de fogo. Os crimes foram praticados em contexto de disputa por pontos de tráfico de drogas. O júri foi realizado na quarta-feira, 10 de setembro.
Segundo a denúncia, oferecida pela 5ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida de Curitiba, o homicídio aconteceu na tarde do dia 13 de maio de 2023, no bairro Sítio Cercado. O denunciado matou a tiros um homem, de 34 anos, com o qual disputava pontos de comércio ilegal de entorpecentes. O MPPR sustentou que o crime foi qualificado por motivo torpe, uso de meio que expôs a perigo outras pessoas (que estavam junto com a vítima) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
A mesma denúncia aponta ainda que, no início da manhã do dia 15 de setembro de 2023, no bairro Estados, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, o agora condenado foi preso em flagrante por posse de arma de fogo e de acessórios e munições, inclusive de uso restrito.
O réu já estava preso preventivamente e seguirá nesta condição, em regime fechado, para o início do cumprimento da pena.
Processo 001122-09.2023.8.16.0006
