Foi condenado pelo Tribunal do Júri a 19 anos de prisão em regime fechado um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná em Francisco Beltrão, no Sudoeste do estado, pela morte da esposa. Ele a matou a facadas, no dia 5 de abril de 2019, na chácara da família, na comunidade de Linha Água Vermelha, interior do município. O casal tinha dois filhos e estava em processo de separação. O autor do homicídio tinha 45 anos de idade e a vítima 47.
De acordo com as apurações, o crime ocorreu logo após eles chegarem à chácara: a mulher foi alvo que dezenas de facadas e morreu no local. Na sessão de julgamento, realizada na última sexta-feira, 19 de setembro, o Conselho de Sentença reconheceu todas as teses sustentadas em denúncia pela Promotoria de Justiça, condenando o homem por homicídio qualificado por feminicídio (em razão da condição do sexo da vítima no contexto de relação doméstica e familiar), motivo torpe e uso de meio cruel.
Processo 0005432-60.2019.8.16.0083
