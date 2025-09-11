O Tribunal do Júri de Guarapuava, no Centro Sul do estado, condenou a 14 anos de prisão em regime fechado um homem, de 21 anos, denunciado pelo Ministério Público do Paraná por homicídio triplamente qualificado. O crime ocorreu no dia 18 de maio de 2024, quando o réu matou seu vizinho, um homem de 35 anos com 15 facadas.
A motivação para o crime seria a existência de desavenças anteriores entre ele e os familiares do rapaz. Na data do crime, o denunciado, agora condenado, invadiu a residência da vítima, situada no bairro Vila Jordão, e desferiu contra ela os golpes de faca, atingindo-a inicialmente pelas costas e provocando sua morte.
Na sessão de julgamento, ocorrida nesta terça-feira, 9 de setembro, o Conselho de Sentença acolheu as teses sustentadas em denúncia pela 10ª Promotoria de Justiça de Guarapuava, reconhecendo as qualificadoras do motivo fútil, o uso de meio cruel e a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. O autor do homicídio já estava preso preventivamente e seguirá detido para o cumprimento da pena.
Processo 7681-67.2024.8.16.0031
