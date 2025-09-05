O Tribunal do Júri de Iporã, no Noroeste do estado, condenou a 23 anos e 6 meses de prisão um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por dois crimes de homicídio – um na forma tentada, com duas qualificadoras, e um na forma consumada –, no dia 12 de julho de 2024, em Cafezal do Sul, município que integra a comarca. Ele tentou matar sua ex-companheira e matou um homem.
De acordo com as apurações, ele convidou a ex-companheira, que na data residia no município de Paiçandu, para ir até sua casa, alegando que estava com problemas de saúde. Quando estava na residência do réu, agora condenado, a vítima passou a ser agredida por ele, que depois a trancou em um quarto. Afirmando que iria matá-la, ele foi até a cozinha buscar uma faca e passou a ameaçá-la. O homicídio somente não se consumou porque ela conseguiu fugir pela janela do cômodo em que estava trancada. Alguns minutos depois, ele iniciou uma discussão com o homem com quem dividia a residência, desferindo contra ele golpes de faca, que causaram sua morte.
Na sessão de julgamento, ocorrida nesta quinta-feira, 4 de setembro, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria do homicídio e as qualificadoras apresentadas pela Promotoria de Justiça em denúncia de tentativa de homicídio por feminicídio e praticado a partir de traição (o convite para a vítima ir até a sua residência).
O réu já estava preso preventivamente e seguirá nesta condição, em regime fechado, para o início do cumprimento da pena.
