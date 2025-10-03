TSG Hoffenheim e FC Köln defrontam-se na sexta-feira no PreZero Arena para a jornada seis, num jogo a contar para o Bundesliga. O jogo será transmitido ao vivo às 15:30, no canal SporTV.
A tabela aponta o TSG Hoffenheim na décima posição, com 7 pontos. A equipe de Sinsheim empatou por 1-1 contra o SC Freiburg (1. Bundesliga 2025/26) no seu último jogo,
o FC Köln tem 7 pontos e está na sétima posição na tabela. A equipe de Köln perdeu por 1-2 para o Stuttgart (1. Bundesliga 2025/26) no último compromisso.
O último encontro entre os times terminou com um empate, 1-1.
TSG Hoffenheim ( vs SC Freiburg 2025-09-28): Oliver Baumann, Vladimír Coufal, Robin Hranác, Arthur Chaves, Bernardo Júnior, Wouter Burger, Leon Avdullahu, Alexander Prass, Andrej Kramaric, Bazoumana Touré, Fisnik Asllani
FC Köln ( vs Stuttgart 2025-09-28): Marvin Schwabe, Sebastian Sebulonsen, Joel Schmied, Timo Hübers, Eric Martel, Isak Johannesson, Tom Krauss, Jan Thielmann, Linton Maina, Ragnar Ache, Jakub Kaminski