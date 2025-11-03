O show tão aguardado da banda americana de rock Linkin Park acontece nesta quarta-feira (05/11), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Além da capital paranaense, a banda se apresentará no Estádio Morumbi, em São Paulo, e na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Conforme a produtora, os outros shows acontecem nos dias 8 e 11 de novembro, respectivamente.
Os espetáculos fazem parte da turnê mundial “From Zero World Tour”, que começou em abril no Estados Unidos e, agora, percorre países da América Latina. Com apresentações épicas, a turnê global se encerra, justamente, no Brasil.
Confira todos os detalhes sobre o evento:
Horário e local
- Local: Estádio Couto Pereira – R. Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória, Curitiba.
- Abertura dos portões: 16h.
- Horário do show: 21h.
Ingressos
Ingressos disponíveis no site da Ticketmaster, apenas nos setores Pista, Cadeira Social Inferior e Arquibancada, com limite de até seis ingressos por CPF.
- LPU PIT 1 e 2: ingressos esgotados.
- Pista: R$ 1.050 (inteira) e R$ 525 (meia-entrada) – meia-entrada PCD esgotada.
- Cadeira Mauá: ingressos esgotados.
- Cadeira Social Inferior: R$ 850 (inteira) e R$ 425 (meia-entrada idosos) – demais meia-entrada esgotada.
- Cadeira Social Superior: ingressos esgotados.
- Arquibancada: R$ 595 (inteira) e R$ 297,50 (meia-entrada idosos) – demais meia-entrada esgotada.
Setores
Classificação etária
Permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos apenas na companhia dos pais ou responsáveis.
Autorizados adolescentes a partir de 16 anos desacompanhados.
Como chegar
Linhas de ônibus que passam perto do Estádio Couto Pereira:
- 203 Santa Cândida / Capão Raso
- 205 Barreirinha
- 365 Jardim Social / Batel
- 374 Hugo Lange
- B72 Colombo / Guadalupe (via Roça Grande)
- B76 São Sebastião / Guadalupe
- N61 Campina Grande do Sul / Guadalupe
- N72 Eugênia Maria / Guadalupe
Previsão do tempo
De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), na quarta-feira (05/11) a temperatura máxima prevista para Curitiba é de 28ºC, com mínima de 18ºC.
A previsão aponta probabilidade de chuva de 95%, com precipitação acumulada de 3 mm, além de rajadas de vento de até 35 km/h.
