O show tão aguardado da banda americana de rock Linkin Park acontece nesta quarta-feira (05/11), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Além da capital paranaense, a banda se apresentará no Estádio Morumbi, em São Paulo, e na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Conforme a produtora, os outros shows acontecem nos dias 8 e 11 de novembro, respectivamente.

Os espetáculos fazem parte da turnê mundial “From Zero World Tour”, que começou em abril no Estados Unidos e, agora, percorre países da América Latina. Com apresentações épicas, a turnê global se encerra, justamente, no Brasil.

+ Leia mais: Faltando menos de 2 meses para o Natal, saiba o dia certo para montar a árvore de Natal

Confira todos os detalhes sobre o evento:

Horário e local

  • Local: Estádio Couto Pereira – R. Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória, Curitiba.
  • Abertura dos portões: 16h.
  • Horário do show: 21h.

Ingressos

Ingressos disponíveis no site da Ticketmaster, apenas nos setores Pista, Cadeira Social Inferior e Arquibancada, com limite de até seis ingressos por CPF.

  • LPU PIT 1 e 2: ingressos esgotados.
  • Pista: R$ 1.050 (inteira) e R$ 525 (meia-entrada) – meia-entrada PCD esgotada.
  • Cadeira Mauá: ingressos esgotados.
  • Cadeira Social Inferior: R$ 850 (inteira) e R$ 425 (meia-entrada idosos) – demais meia-entrada esgotada.
  • Cadeira Social Superior: ingressos esgotados.
  • Arquibancada: R$ 595 (inteira) e R$ 297,50 (meia-entrada idosos) – demais meia-entrada esgotada.

Setores

Setores Linkin Park
Foto: Divulgação

Classificação etária

Permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos apenas na companhia dos pais ou responsáveis.

Autorizados adolescentes a partir de 16 anos desacompanhados.

Como chegar

Linhas de ônibus que passam perto do Estádio Couto Pereira:

  • 203 Santa Cândida / Capão Raso
  • 205 Barreirinha
  • 365 Jardim Social / Batel
  • 374 Hugo Lange
  • B72 Colombo / Guadalupe (via Roça Grande)
  • B76 São Sebastião / Guadalupe
  • N61 Campina Grande do Sul / Guadalupe
  • N72 Eugênia Maria / Guadalupe

Previsão do tempo

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), na quarta-feira (05/11) a temperatura máxima prevista para Curitiba é de 28ºC, com mínima de 18ºC.

A previsão aponta probabilidade de chuva de 95%, com precipitação acumulada de 3 mm, além de rajadas de vento de até 35 km/h.

Grupos de WhatsApp da Tribuna

Receba Notícias no seu WhatsApp!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.

Participe dos Grupos da Tribuna

Source link