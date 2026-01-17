Udinese e Inter de Milão se enfrentam neste sábado, 17, a partir das 11h (de Brasília), em duelo pela 17ª rodada da Serie A (Campeonato Italiano). A partida acontece no Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália.
A Inter chega a Udine embalada e com a liderança da Serie A nas mãos. Mesmo após o empate por 2 a 2 com o Napoli na rodada anterior, o time de Cristian Chivu aproveitou o tropeço dos rivais e venceu o Lecce por 1 a 0 no meio da semana, no Giuseppe Meazza, com gol de Francesco Pio Esposito no fim. Foi a sétima vitória em oito jogos de campeonato, além de mais um jogo sem sofrer gols. Agora, a Inter tenta ampliar a sequência de cinco vitórias consecutivas como visitante e se manter no topo antes do compromisso pela Champions League contra o Arsenal..
UDINESE X INTER DE MILÃO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO ITALIANO
- DATA: 17 de janeiro (sábado)
- HORÁRIO: 11h (de Brasília)
- LOCAL: Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália
UDINESE X INTER DE MILÃO: ONDE ASSISTIR AO VIVO
- CazéTV (YouTube)
- Disney+ (streaming)
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA UDINESE
- UDINESE: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Davis. Técnico: Raffaele Palladino.
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INTER DE MILÃO
- INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martínez e Esposito. Técnico: Cristian Chivu.