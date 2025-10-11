La Selección de Panamá se prepara para uno de sus encuentros más trascendentales en la ruta hacia la próxima Copa del Mundo: el duelo de la eliminatoria frente a El Salvador de mañana 10 de octubre. En un ambiente cargado de presión y la conciencia de que una victoria es obligatoria, el capitán de la selección, Aníbal Godoy, se ha erigido como la voz de la experiencia y la calma. En sus recientes declaraciones, Godoy no solo reconoció la importancia vital del partido, sino que dictó la clave táctica y mental que Panamá debe mantener para asegurar los tres puntos: la paciencia.
Aníbal Godoy, capitán de la Selección de Panamá
(Photo by Luiza Moraes/Getty Images)
El mediocampista, un pilar indiscutible en el esquema de Thomas Christiansen, abordó el desafío con la seriedad que amerita, sabiendo que un resultado positivo catapulta a Panamá en la pelea, mientras que un paso en falso podría «complicar el sueño mundialista.» Godoy sabe que la presión por ganar desde el primer minuto es alta, pero su mensaje principal es de control y gestión del tiempo. Mensaje de la afición
La paciencia como arma táctica
Aníbal Godoy fue enfático al señalar la necesidad de mantener la calma y mover la pelota sin caer en la desesperación. Para el capitán, el error más grande que Panamá podría cometer es buscar el gol de forma precipitada y desordenada.
«La paciencia, la paciencia de mover la pelota, la paciencia de no desesperarnos desde el primer minuto de querer buscar el gol al minuto uno, sabiendo que por ahí son 95 minutos y al final, si vamos 0-0 al minuto 94, podemos ganar 1-0 y listo, se acabó,» declaró Godoy.
Esta mentalidad es crucial, especialmente considerando la naturaleza cerrada y tensa de los partidos de eliminatoria en Centroamérica. Godoy subraya que el fútbol no se limita a los 90 minutos reglamentarios, sino que se extiende hasta el último segundo del tiempo añadido. El objetivo de Panamá, por lo tanto, no debe ser avasallar al rival, sino mantener la estructura y esperar el momento oportuno.
Mentalidad fuerte para contrarrestar los golpes del rival
El capitán también demostró un profundo entendimiento de la dinámica del juego, reconociendo que El Salvador, jugando como local y necesitado de puntos, inevitablemente tendrá sus momentos de dominio. Ante esto, Godoy hizo un llamado a la fortaleza mental del equipo.
«Tenemos que estar mentalmente muy fuerte, muy fuerte porque tenemos que estar preparado que por ahí El Salvador va a tener momentos porque es fútbol,» explicó. «Va a tener momentos de que por ahí unos cinco minutos estén y estén cerca de nuestro arco y tenemos que tener la paciencia y la mentalidad de poder salir de esos cinco minutos y entrar en nuestro partido otra vez.»
Esta es una declaración de madurez. Godoy pide a sus compañeros estar listos para absorber la presión durante los momentos difíciles del partido. La clave no es evitar que el rival ataque, sino tener la capacidad mental y la paciencia para neutralizar esos embates y rápidamente retomar el control del balón y del ritmo de juego.
Godoy impone la orden de ganar y sentenciar la eliminatoria en casa
El capitán de la Selección de Panamá, Aníbal Godoy, ha elevado el tono en la previa del crucial partido eliminatorio contra El Salvador. Con el compromiso de este 10 de octubre en el horizonte, Godoy fue directo y contundente, dejando clara la mentalidad de «todo o nada» que debe imperar en el equipo.
«Las cosas están claras. No hay mañana, tenemos que ganar y poder venir el martes a sentenciar esta ventana en el Rommel,»
sentenció el mediocampista. Mensaje de Godoy
La declaración de Godoy establece dos objetivos inmediatos e innegociables:
Ganar Ahora: El juego contra El Salvador es visto como una final. La victoria es una obligación para mantener vivas las aspiraciones mundialistas de forma directa.
Sentenciar en Casa: El objetivo final de esta Fecha FIFA es regresar al Estadio Rommel Fernández para el segundo partido (martes) con la moral alta y la posibilidad real de sentenciar y dominar la ventana de eliminatorias, asegurando una posición de privilegio en la tabla.
El capitán panameño subraya que el tiempo para las especulaciones ha terminado. La Selección de Panamá se enfoca únicamente en conseguir los tres puntos para tomar el control de su destino.
El camino hacia el sueño mundialista
El desafío contra El Salvador es un punto de inflexión. Como Godoy lo indicó, una victoria es indispensable para mantener vivo el sueño mundialista. El partido no solo pone a prueba la calidad técnica del equipo, sino la tranquilidad y la mentalidad ganadora que el capitán exige.
El mensaje de Aníbal Godoy es claro: la victoria es la meta innegociable, pero el camino para lograrla pasa por la cabeza fría y el juego inteligente. Panamá debe evitar la ansiedad y confiar en su proceso, sabiendo que la perseverancia hasta el último minuto es, a menudo, la diferencia entre la clasificación y la frustración. El capitán, con su liderazgo en el mediocampo, será el encargado de ser el primer y más importante ejemplo de esa paciencia ganadora que Panamá necesita para triunfar.