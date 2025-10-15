Raramente você compra uma casa que seja exatamente tudo o que você queria. É aí que a reforma entra em cena. No entanto, reformas completas podem ser caras; nos EUA, os proprietários podem gastar em média US$20.000, enquanto no Reino Unido podem custar em média £58.000 e, na Ucrânia, o custo é de aproximadamente US$5.000.
Se você não tem orçamento para uma reforma completa de uma só vez, ainda pode trabalhar para tornar a casa perfeita por meio de projetos de reforma. Seja pequeno ou grande, este guia ajudará você a concluir seu projeto com sucesso, ainda morando nele.
Comece pequeno para terminar rápido
Projetos de reforma trazem consigo muitas interrupções no seu dia a dia. Portanto, como o plano é manter a casa habitável durante a reforma, é melhor começar com os projetos que causarão menos interrupções. Além disso, para se manter dentro do seu orçamento de reforma, é melhor que você mesmo faça algumas das melhorias na casa. Embora você possa fazer cursos de reforma residencial, há algumas coisas que você pode fazer sem precisar de aulas.
Você pode fazer pequenos interruptores de hardware, como placas de interruptores de luz, maçanetas e puxadores de armários. Atualizar a iluminação de um cômodo para outro e adicionar recursos tecnológicos inteligentes com instalação mínima pode dar uma repaginada instantânea na sua casa. Além disso, substituir suas torneiras, adicionar revestimentos autoadesivos ou instalar um chuveiro com baixo consumo de água no banheiro pode transformar rapidamente seu banheiro de comum em um ideal.
Por outro lado, projetos maiores, como uma renovação completa da pintura da casa, das paredes aos armários, podem ser realizados sem a necessidade de sair de casa, quando cuidadosamente planejados e executados em sequência. Concluir os projetos que causam o mínimo de interrupções nos estágios iniciais também lhe dará motivação e aumentará seu ímpeto para concluir sua lista de tarefas de reforma.
Tente reconfigurar antes de escolher reconstruir
A ideia de demolir tudo e começar do zero é sempre tentadora quando se pensa em reformar a casa. No entanto, nem sempre é prático ou econômico, mas isso não significa que você não possa realizar alguns dos seus sonhos de reforma. A ideia é usar o que você já tem, com o mínimo ou nenhum acréscimo, e fazer com que funcione para você.
Você consegue reorganizar seus móveis para melhorar o fluxo de pessoas em casa? Sua casa não tem espaço suficiente ou você precisa se livrar de itens desnecessários para ter mais espaço? Você consegue criar a ilusão de mais cômodos na casa dividindo os espaços abertos com cortinas ou portas de correr? Existem espaços, como um amplo canto do corredor ou o espaço em baixo da escada, que você pode reaproveitar e maximizar seu uso? Adicionar prateleiras flutuantes elevaria a aparência do seu espaço? Um armazenamento modular funcionaria melhor para manter os itens bem organizados, ocupando o mínimo de espaço?
Fazer essas mudanças no layout da sua casa ou no uso de itens presentes pode ser exatamente o que você precisa para dar uma sensação de novo à sua casa.
Comece com os cômodos não essenciais
Às vezes, a reforma necessária é cortar alguns cômodos ou partes deles. Você ainda pode fazer isso sem se mudar. Basta planejar com cuidado. O truque é começar pelos cômodos não essenciais que precisam ser demolidos. Isso significa começar pela lavanderia em vez da cozinha, ou pelo quarto de hóspedes em vez do seu quarto. A ideia é sempre ter um ou dois cômodos habitáveis em qualquer momento.
Além disso, quando precisar desmontar cômodos durante a reforma, faça sempre um cômodo de cada vez. Isso permite que você sempre tenha espaço para mover as coisas. Quando o cômodo estiver pronto, você pode movê-las de volta. Como a construção costuma ser bagunçada, varredores de portas e vedações são úteis para bloquear a poeira e manter a sujeira longe.
Crie espaço para o seu bem-estar
Uma coisa é sonhar em reformar a casa; outra é executá-la. O processo pode ser assustador e exaustivo e, sem perceber, a fadiga e o esgotamento causados pela reforma podem se instalar. Por isso, é importante planejar como cuidar do seu bem-estar mental durante a reforma. Você pode conseguir isso garantindo um espaço ininterrupto para leitura, meditação ou alongamento.
Se você é um leitor voraz, crie sua própria biblioteca particular com uma poltrona confortável e plantas para uma sensação de conforto e relaxamento. Se você é mais fã de videogames, filmes e programas de TV, crie um cantinho da TV com, por exemplo, um Xbox, onde você pode comprar jogos ou programas online. E como métodos de pagamento online como PaysafeCard, PayPal e Apple Pay estão impulsionando o mundo do entretenimento digital – de filmes a casinos com PaysafeCard – é fácil esquecer momentaneamente de todo o projeto de reforma da casa.
Reformar sua casa sem sair de casa é definitivamente possível. Pode levar mais tempo, mas certamente será mais barato. Esperamos que este guia prático tenha lhe informado o suficiente para que você possa se planejar e começar a melhorar sua casa.