O Município de União da Vitória aderiu ao projeto Municípios pelo Clima, uma iniciativa do Ministério Público do Paraná que visa o fortalecimento de ações regionais de adaptação às mudanças climáticas, de redução de riscos e de prevenção de desastres socioambientais.
O termo de compromisso entre o MPPR e a Prefeitura foi firmado na manhã desta quinta-feira, 28 de agosto, em reunião promovida pelo procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, com o prefeito Ary Carneiro Júnior, durante a programação do MP em Movimento em União da Vitória. Secretários municipais da comarca também participaram do encontro.
Na ocasião, o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, destacou que o Ministério Público tem lutado para que o dinheiro oriundo dos impostos da população seja aplicado com eficiência e retorne em serviços de qualidade para quem mais precisa. “Precisamos de uma interlocução positiva entre os órgãos, para que as políticas públicas floresçam. Não podemos aceitar a lógica do ‘cada um por si’ em um país marcado por tantas desigualdades”, afirmou.
Municípios pelo clima
Durante o evento, promovido no auditório da antiga Estação Ferroviária de União da Vitória, o promotor de Justiça Daniel Pedro Lourenço, que integra o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça (Caop) de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo do MPPR, falou sobre o projeto Municípios pelo Clima e da importância das gestões municipais implementarem uma governança climática organizada para a prevenção de desastres ambientais.
A ação é realizada no âmbito do Grupo Especial de Atuação e Prevenção em Desastres Socioambientais e Mudanças Climáticas (Gepclima) e do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema) do MPPR.
“A assinatura do Termo de Compromisso formaliza a decisão dos Municípios de priorizar a agenda climática e cooperar na construção de um estado mais sustentável e preparado para os desafios da emergência climática, visando à proteção do meio ambiente e da qualidade de vida da população”, afirmou.
Municípios Antirracistas
Na ocasião, também foi apresentado o projeto Municípios Antirracistas – Selo Diversidade e Paraná Plural, desenvolvido pelo Ministério Público do Paraná em parceria com o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Consepir) e a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. A ação estimula a criação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da discriminação racial e à promoção da igualdade de oportunidades no estado.
O presidente do Consepir, Aloísio Justino Nascimento, destacou que todos os municípios paranaenses podem participar da iniciativa, que reconhece as cidades como antirracistas a partir de selos conferidos pelo MPPR e pelo Conselho. As certificações ocorrem em três níveis (ouro, prata e bronze) e atendem a critérios de avaliação que consideram o grau de efetividade das ações implementadas, valorizando os esforços e o potencial de transformação local.
Trem das etnias
Após a reunião no auditório da antiga Estação Ferroviária de União da Vitória, os participantes seguiram de Maria Fumaça 310 até a nova sede do MPPR.
O passeio, parte do projeto Trem das Etnias, percorre o trajeto turístico entre União da Vitória (PR) e Porto União (SC), resgatando história, cultura e integração regional.
Presenças
Também participaram da reunião o chefe de gabinete da Prefeitura de União da Vitória, César Augusto Strapassola; o secretário de Administração, Aloísio Salvatti; a secretária de Estado das Cidades, Franciele Machado Tullio; a secretária de Educação, Solange Garcia; a secretária de Saúde, Sônia Guzzoni Drozda; o secretário de Cultura e Turismo Israel Ferreira; o secretário de Trânsito e Defesa Civil, Cleomar Bueno da Rocha; o consultor jurídico da Prefeitura de União da Vitória, Ivo Dolinski Júnior; o consultor de gestão, Enio Ribas; os consultores de administracão Cláudia Medeiros Passos e Leocádia Grabovski, o secretário de Finanças, Odelir Cachoeira; a secretária de Assistência Social, Magali Rochembach Carneiro; o secretário de Esportes, Rodrigo Crema; o secretário de Planejamento, Jamar Clivatti; e o secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Nei Kukla.
Pelo Ministério Público do Paraná participaram a subcorregedora-geral, Jacqueline Batisti; o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Armando Antônio Sobreiro Neto; o procurador de Justiça responsável pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Cláudio Franco Felix; a ouvidora-geral, Lúcia Inêz Giacomitti Andrich; a diretora-secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia; o coordenador de Assuntos Institucionais, Ronaldo de Paula Mion; os promotores de Justiça Júlio Ribeiro de Campos Neto, coordenador administrativo de União da Vitória, André Luis Bortolini, Ademir Ribeiro de Souza, Alexsandro Luiz dos Santos, Rafael Fabris e Rafael Rodrigues; e a promotora de Justiça Simone Lorens, representando a diretora de prerrogativas da Associação Paranaense do Ministério Público (APMP).
Programação
Nos próximos dias, União da Vitória será a sede administrativa do MPPR, e a Procuradoria-Geral de Justiça participará de encontros com promotores de Justiça, prefeitos, secretários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, em busca de soluções efetivas para questões que impactam a população.
Confira a cobertura completa do MP em Movimento em União da Vitória